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В МИД прокомментировали сотрудничество Украины с террористами в Сахеле
В МИД прокомментировали сотрудничество Украины с террористами в Сахеле - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД прокомментировали сотрудничество Украины с террористами в Сахеле
Факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не взывает удивления, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям Украины,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:24
2024-07-31T02:24
2024-07-31T02:41
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не взывает удивления, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарии размещен на сайте ведомства.Как отметила дипломат, киевский режим неоднократно сам использовал террористические методы. Россия, по ее словам, регулярно поднимает тему "варварских повадок" Киева на международных площадках.Киев, указала Захарова, постоянно наносит удары по жилым кварталам и гражданским объектам, совершает диверсии и политические убийства в России, а собственное население использует как "живой щит"."Уверены, что истинная террористическая сущность киевского режима будет становиться всё более очевидной для мирового сообщества", — добавила представитель МИД.Ранее группа "Вагнер" заявила о потерях среди своих бойцов в результате ожесточенных боев, которые она с 22 по 27 июля вела с боевиками в Мали. Агентство Франс Пресс позднее заявило со ссылкой на малийский генштаб, что армия Мали сообщила о значительных потерях в живой силе и технике в результате столкновения с группировками террористов. Боевые действия между вооруженными силами Мали (FAMa) и боевиками начались на прошлой неделе в районе города Тин-Заутин.Накануне сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники сообщило, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами.
https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html
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в мире, россия, сахель , мария захарова, украина
В мире, Россия, Сахель , Мария Захарова, Украина
В МИД прокомментировали сотрудничество Украины с террористами в Сахеле
Захарова: сотрудничество Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не взывает удивления, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарии
размещен на сайте ведомства.
Как отметила дипломат, киевский режим неоднократно сам использовал террористические методы. Россия, по ее словам, регулярно поднимает тему "варварских повадок" Киева на международных площадках.
Киев, указала Захарова, постоянно наносит удары по жилым кварталам и гражданским объектам, совершает диверсии и политические убийства в России, а собственное население использует как "живой щит".
«
"Уверены, что истинная террористическая сущность киевского режима будет становиться всё более очевидной для мирового сообщества", — добавила представитель МИД.
Ранее группа "Вагнер" заявила о потерях среди своих бойцов в результате ожесточенных боев, которые она с 22 по 27 июля вела с боевиками в Мали. Агентство Франс Пресс позднее заявило со ссылкой на малийский генштаб, что армия Мали сообщила о значительных потерях в живой силе и технике в результате столкновения с группировками террористов. Боевые действия между вооруженными силами Мали (FAMa) и боевиками начались на прошлой неделе в районе города Тин-Заутин.
Накануне сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники сообщило, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами.