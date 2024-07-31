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Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза - РИА Новости, 31.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/metalllokonstruktsii-1963106872.html
Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза
Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза - РИА Новости, 31.07.2024
Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза
За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:03
2024-07-31T11:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он пояснил, что данные конструкции применяются при возведении и модернизации важных инфраструктурных объектов России. На сегодняшний день более 340 предприятий Москвы производят двери, окна, арматуру, бетонные изделия и прочую продукцию.По словам Гарбузова, в течение четырех с половиной лет столица демонстрирует рост показателя ИПП."Растет количество новых предприятий, расширяются уже существующие, появляются новые отраслевые кластеры. Москва нуждается в соответствующих материалах, а московские промышленники успешно закрывают эту потребность. Так, с января по май этого года столичные производители строительных металлических конструкций и изделий увеличили объемы выпуска продукции более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Сегодня объем отгруженной продукции превысил 20 млрд рублей. В частности, московские производители выпускаю металлические колонны, фермы, балки, прогоны, связи и раскосы, которые широко используются при возведении жилых многоэтажных домов, учебных заведений, детсадов, медучреждений, промобъектов как в столичном регионе, так и по всей стране, рассказали в ДИПП.Там напомнили, что в городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, которые призваны помочь в модернизации и расширении предприятий, а также направленны на повышение квалификации работников и приобретение оборудования.
https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза

© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие по выпуску строительных металлоконструкций и изделий
Предприятие по выпуску строительных металлоконструкций и изделий - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Предприятие по выпуску строительных металлоконструкций и изделий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он пояснил, что данные конструкции применяются при возведении и модернизации важных инфраструктурных объектов России. На сегодняшний день более 340 предприятий Москвы производят двери, окна, арматуру, бетонные изделия и прочую продукцию.
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По словам Гарбузова, в течение четырех с половиной лет столица демонстрирует рост показателя ИПП.
"Растет количество новых предприятий, расширяются уже существующие, появляются новые отраслевые кластеры. Москва нуждается в соответствующих материалах, а московские промышленники успешно закрывают эту потребность. Так, с января по май этого года столичные производители строительных металлических конструкций и изделий увеличили объемы выпуска продукции более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Сегодня объем отгруженной продукции превысил 20 млрд рублей. В частности, московские производители выпускаю металлические колонны, фермы, балки, прогоны, связи и раскосы, которые широко используются при возведении жилых многоэтажных домов, учебных заведений, детсадов, медучреждений, промобъектов как в столичном регионе, так и по всей стране, рассказали в ДИПП.
Там напомнили, что в городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, которые призваны помочь в модернизации и расширении предприятий, а также направленны на повышение квалификации работников и приобретение оборудования.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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