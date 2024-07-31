https://ria.ru/20240731/metalllokonstruktsii-1963106872.html

Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза

Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза - РИА Новости, 31.07.2024

Выпуск металллоконструкций для строек увеличился более чем в 1,6 раза

За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:03

2024-07-31T11:03

2024-07-31T11:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он пояснил, что данные конструкции применяются при возведении и модернизации важных инфраструктурных объектов России. На сегодняшний день более 340 предприятий Москвы производят двери, окна, арматуру, бетонные изделия и прочую продукцию.По словам Гарбузова, в течение четырех с половиной лет столица демонстрирует рост показателя ИПП."Растет количество новых предприятий, расширяются уже существующие, появляются новые отраслевые кластеры. Москва нуждается в соответствующих материалах, а московские промышленники успешно закрывают эту потребность. Так, с января по май этого года столичные производители строительных металлических конструкций и изделий увеличили объемы выпуска продукции более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Сегодня объем отгруженной продукции превысил 20 млрд рублей. В частности, московские производители выпускаю металлические колонны, фермы, балки, прогоны, связи и раскосы, которые широко используются при возведении жилых многоэтажных домов, учебных заведений, детсадов, медучреждений, промобъектов как в столичном регионе, так и по всей стране, рассказали в ДИПП.Там напомнили, что в городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, которые призваны помочь в модернизации и расширении предприятий, а также направленны на повышение квалификации работников и приобретение оборудования.

https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html

https://ria.ru/20240728/zayavki-1962425292.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов