https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html

Маск принял вызов президента Венесуэлы

Маск принял вызов президента Венесуэлы - РИА Новости, 31.07.2024

Маск принял вызов президента Венесуэлы

Илон Маск принял вызов на бой от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом он заявил в соцсети X. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:32

2024-07-31T22:32

2024-07-31T22:32

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

илон маск

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Илон Маск принял вызов на бой от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом он заявил в соцсети X."Я принимаю", — прокомментировал бизнесмен новость о том, что Мадуро вызвал его на бой. "Если я выиграю, он уйдет с поста. Если он выиграет, я организую ему бесплатный полет на Марс", — добавил Маск.Ранее Мадуро заявил о вмешательстве внешних сил в выборы, причислив Маска к числу "заклятых врагов" Венесуэлы. "Ты хочешь подраться? Ну давай, Илон Маск! Я тебя не боюсь", — сказал Мадуро в эфире национального телевидения Венесуэлы.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

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