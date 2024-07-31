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Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков - РИА Новости, 31.07.2024
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03:53 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/maduro-1963061136.html
Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков
Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков - РИА Новости, 31.07.2024
Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи народа в поиске преступников, участвовавших в беспорядках в стране. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:53
2024-07-31T03:53
в мире
венесуэла
каракас
москва
николас мадуро
дмитрий песков
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи народа в поиске преступников, участвовавших в беспорядках в стране. "Мы поймали преступников, они виновны и сознаются, но мы придем за всеми преступниками, и мне нужна помощь и поддержка народа, чтобы этого добиться", - сказал Мадуро, обращаясь к своим сторонникам с балкона президентского дворца. "Улица должна существовать для народа. Начиная с сегодняшнего дня и до того момента, как мы восстановим мир, нужны два действия: первое - будет осуществляться полицейский и военный патруль во всех городах Венесуэлы, и второе - люди на улицах каждый день", - сказал Мадуро. Он также призвал сторонников прийти в субботу, 3 августа, в Каракасе на "мать всех маршей" - большую манифестацию и концерт в защиту мира. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков

Мадуро призвал народ помочь в поиске преступников, участвовавших в беспорядках

© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи народа в поиске преступников, участвовавших в беспорядках в стране.
«
"Мы поймали преступников, они виновны и сознаются, но мы придем за всеми преступниками, и мне нужна помощь и поддержка народа, чтобы этого добиться", - сказал Мадуро, обращаясь к своим сторонникам с балкона президентского дворца.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле
03:37
"Улица должна существовать для народа. Начиная с сегодняшнего дня и до того момента, как мы восстановим мир, нужны два действия: первое - будет осуществляться полицейский и военный патруль во всех городах Венесуэлы, и второе - люди на улицах каждый день", - сказал Мадуро.
Он также призвал сторонников прийти в субботу, 3 августа, в Каракасе на "мать всех маршей" - большую манифестацию и концерт в защиту мира.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ситуация в центре Каракаса нормализовалась
02:12
 
В миреВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроДмитрий Песков
 
 
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