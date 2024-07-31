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Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем - РИА Новости, 31.07.2024
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13:19 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/livan-1963167643.html
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем - РИА Новости, 31.07.2024
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
Правительство Ливана провело экстренное заседание, чтобы обсудить меры противостояния "агрессии Израиля" и ситуацию в гражданской обороне на случай начала... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:19
2024-07-31T13:19
в мире
ливан
бейрут
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 31 июл – РИА Новости. Правительство Ливана провело экстренное заседание, чтобы обсудить меры противостояния "агрессии Израиля" и ситуацию в гражданской обороне на случай начала военного конфликта, сообщил РИА Новости министр связи Джони Карм. &quot;На сегодняшнем внеочередном заседании правительства обсуждались необходимые меры для противостояния любой израильской агрессии против Ливана. Ливанское правительство обсудило ситуацию вокруг гражданской обороны, больниц и всех материальных потребностей, необходимых в случае возможного израильского нападения&quot;, - сказал он.Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей. "Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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в мире, ливан, бейрут, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Бейрут, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем

Ливанский министр: правительство обсудило меры противостояния агрессии Израиля

© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 июл – РИА Новости. Правительство Ливана провело экстренное заседание, чтобы обсудить меры противостояния "агрессии Израиля" и ситуацию в гражданской обороне на случай начала военного конфликта, сообщил РИА Новости министр связи Джони Карм.
«

"На сегодняшнем внеочередном заседании правительства обсуждались необходимые меры для противостояния любой израильской агрессии против Ливана. Ливанское правительство обсудило ситуацию вокруг гражданской обороны, больниц и всех материальных потребностей, необходимых в случае возможного израильского нападения", - сказал он.

Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей.
"Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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В миреЛиванБейрутГоланские высотыХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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