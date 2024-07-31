https://ria.ru/20240731/livan-1963167643.html
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем - РИА Новости, 31.07.2024
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
Правительство Ливана провело экстренное заседание, чтобы обсудить меры противостояния "агрессии Израиля" и ситуацию в гражданской обороне на случай начала... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:19
2024-07-31T13:19
2024-07-31T13:19
в мире
ливан
бейрут
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 31 июл – РИА Новости. Правительство Ливана провело экстренное заседание, чтобы обсудить меры противостояния "агрессии Израиля" и ситуацию в гражданской обороне на случай начала военного конфликта, сообщил РИА Новости министр связи Джони Карм. "На сегодняшнем внеочередном заседании правительства обсуждались необходимые меры для противостояния любой израильской агрессии против Ливана. Ливанское правительство обсудило ситуацию вокруг гражданской обороны, больниц и всех материальных потребностей, необходимых в случае возможного израильского нападения", - сказал он.Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей. "Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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в мире, ливан, бейрут, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Бейрут, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
Ливанский министр: правительство обсудило меры противостояния агрессии Израиля