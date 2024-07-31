https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html

В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"

В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу" - РИА Новости, 31.07.2024

В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"

Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:44

2024-07-31T01:44

2024-07-31T01:44

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и возможные последствия, заявил РИА Новости министр миграции во временном правительстве Ливана Исам Шарафеддин. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля заявляли, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Официальных подтверждениях о гибели командира шиитского сопротивления пока нет, в то же время об этом заявляли в армии обороны Израиля. "Израиль, атакуя южный пригород Бейрута, пытается скомпрометировать и переложить ответственность на "Хезболлах", манипулируя мнением мировой общественности", - сказал Шарафеддин. Министр также рассказал агентству об экстренном собрании кабинета министров страны для обсуждения сложившейся напряженной ситуации в вопросе безопасности государства.

https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html

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в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году