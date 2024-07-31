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В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу" - РИА Новости, 31.07.2024
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01:44 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу" - РИА Новости, 31.07.2024
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:44
2024-07-31T01:44
в мире
бейрут
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и возможные последствия, заявил РИА Новости министр миграции во временном правительстве Ливана Исам Шарафеддин. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля заявляли, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Официальных подтверждениях о гибели командира шиитского сопротивления пока нет, в то же время об этом заявляли в армии обороны Израиля. "Израиль, атакуя южный пригород Бейрута, пытается скомпрометировать и переложить ответственность на "Хезболлах", манипулируя мнением мировой общественности", - сказал Шарафеддин. Министр также рассказал агентству об экстренном собрании кабинета министров страны для обсуждения сложившейся напряженной ситуации в вопросе безопасности государства.
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в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"

Министр Шарафеддин: Израиль пытается переложить ответственность на "Хезболлу"

© AP Photo / Gil EliyahuПолицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Gil Eliyahu
Полицейские и пожарные работают на месте обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и возможные последствия, заявил РИА Новости министр миграции во временном правительстве Ливана Исам Шарафеддин.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля заявляли, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Официальных подтверждениях о гибели командира шиитского сопротивления пока нет, в то же время об этом заявляли в армии обороны Израиля.
«
"Израиль, атакуя южный пригород Бейрута, пытается скомпрометировать и переложить ответственность на "Хезболлах", манипулируя мнением мировой общественности", - сказал Шарафеддин.
Министр также рассказал агентству об экстренном собрании кабинета министров страны для обсуждения сложившейся напряженной ситуации в вопросе безопасности государства.
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В миреБейрутИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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