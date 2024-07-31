https://ria.ru/20240731/livan-1963054551.html
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу" - РИА Новости, 31.07.2024
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:44
2024-07-31T01:44
2024-07-31T01:44
в мире
бейрут
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962477962_0:268:2944:1924_1920x0_80_0_0_c70396165cc402e8f729aca15c284356.jpg
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и возможные последствия, заявил РИА Новости министр миграции во временном правительстве Ливана Исам Шарафеддин. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля заявляли, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Официальных подтверждениях о гибели командира шиитского сопротивления пока нет, в то же время об этом заявляли в армии обороны Израиля. "Израиль, атакуя южный пригород Бейрута, пытается скомпрометировать и переложить ответственность на "Хезболлах", манипулируя мнением мировой общественности", - сказал Шарафеддин. Министр также рассказал агентству об экстренном собрании кабинета министров страны для обсуждения сложившейся напряженной ситуации в вопросе безопасности государства.
https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962477962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a99dfafed1ba48dff189903adc970963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане обвинили Израиль в попытке скомпрометировать "Хезболлу"
Министр Шарафеддин: Израиль пытается переложить ответственность на "Хезболлу"
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Израильская армия, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, пытается возложить ответственность на ливанское движение "Хезболлах" за эскалацию конфликта и возможные последствия, заявил РИА Новости министр миграции во временном правительстве Ливана Исам Шарафеддин.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля заявляли, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Официальных подтверждениях о гибели командира шиитского сопротивления пока нет, в то же время об этом заявляли в армии обороны Израиля.
«
"Израиль, атакуя южный пригород Бейрута, пытается скомпрометировать и переложить ответственность на "Хезболлах", манипулируя мнением мировой общественности", - сказал Шарафеддин.
Министр также рассказал агентству об экстренном собрании кабинета министров страны для обсуждения сложившейся напряженной ситуации в вопросе безопасности государства.