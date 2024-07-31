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Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области
Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области
Удар нанесен ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:43
2024-07-31T06:43
2024-07-31T06:43
специальная военная операция на украине
житомирская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 01.12 Житомирская область, по располагам (пунктам расположения ВСУ - ред.) у полигона прилет", - рассказал собеседник агентства.
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области
Лебедев: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области