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Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области

Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье: пункты расположения ВСУ попали под удар в Житомирской области

Удар нанесен ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:43

2024-07-31T06:43

2024-07-31T06:43

специальная военная операция на украине

житомирская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 01.12 Житомирская область, по располагам (пунктам расположения ВСУ - ред.) у полигона прилет", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/vsu-1963063385.html

житомирская область

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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф