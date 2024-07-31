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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 31.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,79 копейки, до 11,8747 рубля, курс доллара снизился на 22,09 копейки - до 86,1091... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:23
2024-07-31T17:23
2024-07-31T17:26
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,79 копейки, до 11,8747 рубля, курс доллара снизился на 22,09 копейки - до 86,1091 рубля, курс евро вырос на 22,02 копейки, до 93,5149 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Экономика
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня на четверг — 11,87 рубля, доллара — 86,11, евро — 93,51