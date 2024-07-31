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Юлиана Княжевская: в Птичном в Новой Москве по реновации возведут дом
Юлиана Княжевская: в Птичном в Новой Москве по реновации возведут дом - РИА Новости, 31.07.2024
Юлиана Княжевская: в Птичном в Новой Москве по реновации возведут дом
По программе реновации в поселке Птичное в Новой Москве будет построен стартовый дом, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:10
2024-07-31T07:10
2024-07-31T07:10
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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. По программе реновации в поселке Птичное в Новой Москве будет построен стартовый дом, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Москомархитектура утвердила градостроительный план земельного участка площадью 0,64 гектара в районе Филимонковский. Дом расположится по адресу: Центральная улица, земельный участок № 3а. Предельная площадь здания составит около 23 тысяч квадратных метров", – рассказала она.Утвержденная в 2017 году программа реновации касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новых домов и переселено более 47 тысяч человек. Раннее мэр Москвы Сергей Собянин поручил в два раза ускорить ее реализацию.Кроме того, за последние годы по федеральному проекту "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" строительство и ввод в эксплуатацию жилых объектов в Москве возросли в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.
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