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В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2024
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:09
2024-07-31T07:09
2024-07-31T07:09
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги распространился по территории страны примерно с 05.29 по местному времени (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, киев, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу