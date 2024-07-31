https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963240090.html

Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана

Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана - РИА Новости, 31.07.2024

Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в среду написал письмо своим коллегам, объясняя, что для предотвращения полномасштабного конфликта с Ливаном... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:55

2024-07-31T16:55

2024-07-31T16:55

в мире

израиль

ливан

исраэль кац

оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в среду написал письмо своим коллегам, объясняя, что для предотвращения полномасштабного конфликта с Ливаном необходимо демилитаризировать юг этой страны. "Мир должен поддержать Израиль и потребовать немедленного прекращения атак "Хезболлах", отхода ее бойцов к северу от реки Литании и разоружения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701", - говорится в письме главы МИД Израиля. Резолюция ООН 1701 была принята Советом Безопасности по окончании второй ливанской войны в 2006 году. В тексте резолюции сообщается, что Израиль и Ливан должны соблюдать режим "голубой линии" (граница между севером Израиля и югом Ливана – ред.) и создать демилитаризированную территорию между северной границей Израиля и рекой Литанией на территории.

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, исраэль кац, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году