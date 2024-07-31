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Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана
Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана - РИА Новости, 31.07.2024
Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в среду написал письмо своим коллегам, объясняя, что для предотвращения полномасштабного конфликта с Ливаном... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:55
2024-07-31T16:55
2024-07-31T16:55
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ливан
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в среду написал письмо своим коллегам, объясняя, что для предотвращения полномасштабного конфликта с Ливаном необходимо демилитаризировать юг этой страны. "Мир должен поддержать Израиль и потребовать немедленного прекращения атак "Хезболлах", отхода ее бойцов к северу от реки Литании и разоружения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701", - говорится в письме главы МИД Израиля. Резолюция ООН 1701 была принята Советом Безопасности по окончании второй ливанской войны в 2006 году. В тексте резолюции сообщается, что Израиль и Ливан должны соблюдать режим "голубой линии" (граница между севером Израиля и югом Ливана – ред.) и создать демилитаризированную территорию между северной границей Израиля и рекой Литанией на территории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, исраэль кац, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Исраэль Кац, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля потребовал от "Хезболлы" уйти с юга Ливана
МИД Израиля: "Хезболле" для предотвращения конфликта надо уйти с юга Ливана