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Генсек ООН увидел риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС
Генсек ООН увидел риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Генсек ООН увидел риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС
Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что атаки Израиля по Бейруту и убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране представляют собой опасную... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:58
2024-07-31T19:58
2024-07-31T19:58
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что атаки Израиля по Бейруту и убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране представляют собой опасную эскалацию в момент, когда необходимо прекратить огонь в Газе, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь считает, что атаки, которые мы наблюдали в Южном Бейруте и Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Гутерреш также призывает к максимальной сдержанности и к работе над деэскалацией в регионе, добавил его представитель. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В мире, Израиль, Тегеран (город), Бейрут, Исмаил Хания, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН увидел риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС
Гутерреш: убийство Хании – опасная эскалация, когда необходимо прекращение огня