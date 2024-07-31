https://ria.ru/20240731/khaniya-1963288218.html

Венесуэла назвала убийство Хании терактом

Венесуэла назвала убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024

Венесуэла назвала убийство Хании терактом

Венесуэла назвала терактом убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:27

2024-07-31T19:27

2024-07-31T19:27

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михаил богданов

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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Венесуэла назвала терактом убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы его политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана. "Венесуэла глубоко осуждает террористическую атаку, совершенную в Тегеране 31 июля 2024 года, в результате которой погиб Исмаил Хания и его телохранитель, это грубое нарушение суверенитета Ирана", - отметил венесуэльский МИД. По мнению ведомства, убийство Хании отдаляет возможность достичь быстрого решения "ситуации систематического геноцида", в котором венесуэльский МИД обвиняет Израиль, называя его "террористическим государством". "Эта террористическая атака - еще одно проявление постоянной агрессии, в условиях которой живет народ Палестины", - говорится в сообщении. ХАМАС ранее возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khamas-1963076483.html

https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html

израиль

венесуэла

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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