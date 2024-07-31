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Венесуэла назвала убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024
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19:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963288218.html
Венесуэла назвала убийство Хании терактом
Венесуэла назвала убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024
Венесуэла назвала убийство Хании терактом
Венесуэла назвала терактом убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:27
2024-07-31T19:27
в мире
цены на нефть
израиль
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исмаил хания
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Венесуэла назвала терактом убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы его политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана. "Венесуэла глубоко осуждает террористическую атаку, совершенную в Тегеране 31 июля 2024 года, в результате которой погиб Исмаил Хания и его телохранитель, это грубое нарушение суверенитета Ирана", - отметил венесуэльский МИД. По мнению ведомства, убийство Хании отдаляет возможность достичь быстрого решения "ситуации систематического геноцида", в котором венесуэльский МИД обвиняет Израиль, называя его "террористическим государством". "Эта террористическая атака - еще одно проявление постоянной агрессии, в условиях которой живет народ Палестины", - говорится в сообщении. ХАМАС ранее возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/khamas-1963076483.html
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в мире, цены на нефть, израиль, венесуэла, иран, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Цены на нефть, Израиль, Венесуэла, Иран, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Венесуэла назвала убийство Хании терактом

МИД Венесуэлы назвал убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании терактом

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Венесуэла назвала терактом убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы его политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
Вчера, 08:11
"Венесуэла глубоко осуждает террористическую атаку, совершенную в Тегеране 31 июля 2024 года, в результате которой погиб Исмаил Хания и его телохранитель, это грубое нарушение суверенитета Ирана", - отметил венесуэльский МИД.
По мнению ведомства, убийство Хании отдаляет возможность достичь быстрого решения "ситуации систематического геноцида", в котором венесуэльский МИД обвиняет Израиль, называя его "террористическим государством".
"Эта террористическая атака - еще одно проявление постоянной агрессии, в условиях которой живет народ Палестины", - говорится в сообщении.
ХАМАС ранее возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране
Вчера, 15:22
 
В миреЦены на нефтьИзраильВенесуэлаИранИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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