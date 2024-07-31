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Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании

Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании

Председательствующая в СБ ООН Россия назначила заседание Совета в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на 23.00 мск среды, заявил первый... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:21

2024-07-31T19:21

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Россия назначила заседание Совета в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на 23.00 мск среды, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше Председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы Политбюро ХАМАС И. Хании на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 31 июля", - написал Полянский.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

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