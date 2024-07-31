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Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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19:21 31.07.2024 (обновлено: 20:14 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963283804.html
Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании
Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании - РИА Новости, 31.07.2024
Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании
Председательствующая в СБ ООН Россия назначила заседание Совета в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на 23.00 мск среды, заявил первый... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:21
2024-07-31T20:14
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Россия назначила заседание Совета в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на 23.00 мск среды, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше Председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы Политбюро ХАМАС И. Хании на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 31 июля", - написал Полянский.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html
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в мире, россия, иран, исмаил хания, дмитрий полянский, оон, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, израиль
В мире, Россия, Иран, Исмаил Хания, Дмитрий Полянский, ООН, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Израиль
Совбез ООН проведет заседание в связи с убийством Хании

Совбез ООН в среду проведет внеочередное заседание в связи с убийством Хании

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Россия назначила заседание Совета в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на 23.00 мск среды, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше Председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы Политбюро ХАМАС И. Хании на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 31 июля", - написал Полянский.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:56
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Венесуэла назвала убийство Хании терактом
Вчера, 19:27
 
В миреРоссияИранИсмаил ХанияДмитрий ПолянскийООНХАМАССовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИзраиль
 
 
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