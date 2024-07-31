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В МИД Швейцарии выразили обеспокоенность убийством главы политбюро ХАМАС
В МИД Швейцарии выразили обеспокоенность убийством главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД Швейцарии выразили обеспокоенность убийством главы политбюро ХАМАС
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании соответствует стратегии Израиля по устранению лидеров палестинского движения, но увеличивает риск очень серьезной... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:10
2024-07-31T15:10
2024-07-31T15:10
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ЖЕНЕВА, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании соответствует стратегии Израиля по устранению лидеров палестинского движения, но увеличивает риск очень серьезной эскалации, международные последствия нельзя недооценивать, заявил швейцарской газете Blick в Париже глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Сегодня утром я услышал новости об убийстве, в результате которого Исмаил Хания погиб в Тегеране, это меня очень беспокоит. Очевидно, что такой удар увеличивает риск очень серьезной эскалации. Это (убийство - ред.), очевидно, соответствует стратегии Израиля по устранению лидеров ХАМАС. Но международные последствия нельзя недооценивать и тем более забывать", - сказал он. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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в мире, израиль, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Швейцарии выразили обеспокоенность убийством главы политбюро ХАМАС
МИД Швейцарии: убийство Хании может вызвать серьезную эскалацию