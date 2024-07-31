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Алжир резко осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Алжир резко осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Алжир резко осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Алжир резко осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, это вероломный и постыдный шаг со стороны Израиля, заявил министр... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:42
2024-07-31T14:42
2024-07-31T14:42
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АЛЖИР, 31 июл - РИА Новости. Алжир резко осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, это вероломный и постыдный шаг со стороны Израиля, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. "Мы резко осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Этот вероломный и постыдный шаг со стороны сионистского образования (Израиля - ред.) - трагический поворот событий", - сказал министр на пресс-конференции в алжирской столице. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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в мире, израиль, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, алжир (республика)
В мире, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Алжир (республика)
Алжир резко осудил убийство главы политбюро ХАМАС
МИД Алжира осудил убийство главы политбюро ХАМАС Хании