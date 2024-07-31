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МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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13:39 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963172875.html
МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС
МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Министерство иностранных дел Ирака осудило "в самых жестких выражениях" убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав действия Израиля грубым нарушением... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:39
2024-07-31T13:39
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
ирак
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило "в самых жестких выражениях" убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав действия Израиля грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны в Telegram-канале. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. "Правительство Иракской республики выражает своё осуждение в самых жестких выражениях операции по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Иранской столице Тегеране, в результате удара по его резиденции. Иракская республика подтверждает, что эта агрессия считается грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении ведомства.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, ирак
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Ирак
МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС

МИД Ирака: убийство Хании — нарушение международного права

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило "в самых жестких выражениях" убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав действия Израиля грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны в Telegram-канале.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
"Правительство Иракской республики выражает своё осуждение в самых жестких выражениях операции по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Иранской столице Тегеране, в результате удара по его резиденции. Иракская республика подтверждает, что эта агрессия считается грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении ведомства.
Здание МИД Египта - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов
Вчера, 13:05
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИрак
 
 
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