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МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС

МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

МИД Ирака осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Ирака осудило "в самых жестких выражениях" убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав действия Израиля грубым нарушением... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:39

2024-07-31T13:39

2024-07-31T13:39

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило "в самых жестких выражениях" убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав действия Израиля грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны в Telegram-канале. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. "Правительство Иракской республики выражает своё осуждение в самых жестких выражениях операции по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Иранской столице Тегеране, в результате удара по его резиденции. Иракская республика подтверждает, что эта агрессия считается грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

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