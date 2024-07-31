https://ria.ru/20240731/khaniya-1963160000.html

Хуситы пообещали ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Хуситы пообещали ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Хуситы пообещали ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало в числе первых в координации с другими странами из "оси сопротивления" ответить... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:52

2024-07-31T12:52

2024-07-31T12:52

в мире

израиль

йемен

иран

исмаил хания

хамас

ансар алла

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg

ДОХА, 31 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало в числе первых в координации с другими странами из "оси сопротивления" ответить Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Мы в Йемене являемся неотъемлемой частью "оси сопротивления", которая поддерживает наш народ в Газе, и, конечно же, отвратительное и вероломное преступление, совершенное сионистской вражеской армией в отношении лидера Исмаила Хании в Тегеране, является пересечением всех красных линий, и мы будем в авангарде тех, кто ответит израильскому вражескому образованию в координации с нашими братьями в странах и фракциях оси", - отметил аль-Асад. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/erdogan-1963139696.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963137383.html

израиль

йемен

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, иран, исмаил хания, хамас, ансар алла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году