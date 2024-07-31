Хуситы пообещали ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС
Хуситы обещают быть в авангарде тех, кто ответит Израилю за гибель Хании
© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
ДОХА, 31 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало в числе первых в координации с другими странами из "оси сопротивления" ответить Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Мы в Йемене являемся неотъемлемой частью "оси сопротивления", которая поддерживает наш народ в Газе, и, конечно же, отвратительное и вероломное преступление, совершенное сионистской вражеской армией в отношении лидера Исмаила Хании в Тегеране, является пересечением всех красных линий, и мы будем в авангарде тех, кто ответит израильскому вражескому образованию в координации с нашими братьями в странах и фракциях оси", - отметил аль-Асад.
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В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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