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КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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11:51 31.07.2024 (обновлено: 12:43 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963137383.html
КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании
КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024
КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании получит жесткий ответ, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:51
2024-07-31T12:43
в мире
иран
исмаил хания
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании получит жесткий ответ, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана)."Убийство главы политбюро ХАМАС Хании получит жесткий ответ", - цитирует заявление КСИР иранское информационное агентство Tasnim.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963133252.html
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в мире, иран, исмаил хания, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Исмаил Хания, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании

КСИР пообещал жесткий ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Хании

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании получит жесткий ответ, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
"Убийство главы политбюро ХАМАС Хании получит жесткий ответ", - цитирует заявление КСИР иранское информационное агентство Tasnim.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
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В миреИранИсмаил ХанияУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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