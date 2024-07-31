https://ria.ru/20240731/khaniya-1963137383.html

КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании

КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании - РИА Новости, 31.07.2024

КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании получит жесткий ответ, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:51

2024-07-31T11:51

2024-07-31T12:43

в мире

иран

исмаил хания

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании получит жесткий ответ, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана)."Убийство главы политбюро ХАМАС Хании получит жесткий ответ", - цитирует заявление КСИР иранское информационное агентство Tasnim.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963133252.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, исмаил хания, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране