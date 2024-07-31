https://ria.ru/20240731/khaniya-1963109483.html

В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:12

2024-07-31T11:12

2024-07-31T11:15

россия

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хани в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране", - сказал Настасьин на брифинге.

https://ria.ru/20240731/hamas-1963106470.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире