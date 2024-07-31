https://ria.ru/20240731/khaniya-1963109483.html
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:12
2024-07-31T11:12
2024-07-31T11:15
россия
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хани в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране", - сказал Настасьин на брифинге.
https://ria.ru/20240731/hamas-1963106470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире
Россия, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
МИД: Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании