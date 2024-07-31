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В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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11:12 31.07.2024 (обновлено: 11:15 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963109483.html
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:12
2024-07-31T11:15
россия
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хани в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране", - сказал Настасьин на брифинге.
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россия, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире
Россия, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

МИД: Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
"Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хани в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране", - сказал Настасьин на брифинге.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США
Вчера, 10:59
 
РоссияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ мире
 
 
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