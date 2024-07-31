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В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ

В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024

В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:59

2024-07-31T10:59

2024-07-31T13:22

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Jerusalem Post. "Канцелярия премьер-министра дала указание израильским министрам не высказываться по поводу убийства Исмаила Хании", - пишет издание. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

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