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В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024
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10:59 31.07.2024 (обновлено: 13:22 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/khanii-1963106668.html
В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ
В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024
В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:59
2024-07-31T13:22
в мире
израиль
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
масуд пезешкиан
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Jerusalem Post. "Канцелярия премьер-министра дала указание израильским министрам не высказываться по поводу убийства Исмаила Хании", - пишет издание. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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в мире, израиль, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, иран, тегеран (город)
В мире, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Масуд Пезешкиан, Биньямин Нетаньяху, Иран, Тегеран (город)
В Израиле министрам поручили не высказываться об убийстве Хании, пишут СМИ

Jerusalem Post: министрам в Израиле запретили высказываться об убийстве Хании

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Jerusalem Post.
«
"Канцелярия премьер-министра дала указание израильским министрам не высказываться по поводу убийства Исмаила Хании", - пишет издание.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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В миреИзраильИсмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеМасуд ПезешкианБиньямин НетаньяхуИранТегеран (город)
 
 
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