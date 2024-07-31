https://ria.ru/20240731/katyrin-1963139007.html

Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн

Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн - РИА Новости, 31.07.2024

Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн

Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:04

2024-07-31T12:04

2024-07-31T12:04

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963140109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dece49a257f2ee97e5d2d37a8364736.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Число субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии нынешнего года выросло в России на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении прирост составил 262 тысячи 446 субъектов. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 6 миллионов 186 тысяч 739 индивидуальных предпринимателей и компаний", – сказал он. Увеличение, по его словам, связано с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, связанным с работой в условиях санкцией. "А также с расширением мер государственной поддержки и развития предпринимательства, снижением административной нагрузки, а также с цифровизацией экономики", - подчеркнул собеседник агентства. Число занятых в субъектах МСП, заметил Катырин, превышает 15 миллионов человек, предприниматели занимаются выпуском более 10 тысяч продуктов и услуг.

https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html

https://ria.ru/20240726/podderzhka-1962256081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф