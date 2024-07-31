https://ria.ru/20240731/katyrin-1963139007.html
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн - РИА Новости, 31.07.2024
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн
Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:04
2024-07-31T12:04
2024-07-31T12:04
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963140109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dece49a257f2ee97e5d2d37a8364736.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Число субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии нынешнего года выросло в России на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении прирост составил 262 тысячи 446 субъектов. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 6 миллионов 186 тысяч 739 индивидуальных предпринимателей и компаний", – сказал он. Увеличение, по его словам, связано с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, связанным с работой в условиях санкцией. "А также с расширением мер государственной поддержки и развития предпринимательства, снижением административной нагрузки, а также с цифровизацией экономики", - подчеркнул собеседник агентства. Число занятых в субъектах МСП, заметил Катырин, превышает 15 миллионов человек, предприниматели занимаются выпуском более 10 тысяч продуктов и услуг.
https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html
https://ria.ru/20240726/podderzhka-1962256081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963140109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3adf93a78521e98183d718ff6b64ed43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Число субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии нынешнего года выросло в России на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении прирост составил 262 тысячи 446 субъектов. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 6 миллионов 186 тысяч 739 индивидуальных предпринимателей и компаний", – сказал он.
Увеличение, по его словам, связано с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, связанным с работой в условиях санкцией. "А также с расширением мер государственной поддержки и развития предпринимательства, снижением административной нагрузки, а также с цифровизацией экономики", - подчеркнул собеседник агентства.
Число занятых в субъектах МСП, заметил Катырин
, превышает 15 миллионов человек, предприниматели занимаются выпуском более 10 тысяч продуктов и услуг.