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Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн - РИА Новости, 31.07.2024
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Твой бизнес
 
12:04 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/katyrin-1963139007.html
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн - РИА Новости, 31.07.2024
Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн
Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:04
2024-07-31T12:04
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сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Число субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии нынешнего года выросло в России на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении прирост составил 262 тысячи 446 субъектов. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 6 миллионов 186 тысяч 739 индивидуальных предпринимателей и компаний", – сказал он. Увеличение, по его словам, связано с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, связанным с работой в условиях санкцией. "А также с расширением мер государственной поддержки и развития предпринимательства, снижением административной нагрузки, а также с цифровизацией экономики", - подчеркнул собеседник агентства. Число занятых в субъектах МСП, заметил Катырин, превышает 15 миллионов человек, предприниматели занимаются выпуском более 10 тысяч продуктов и услуг.
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твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ

Катырин: число субъектов МСП в первом полугодии выросло на 4,4%, до 6,2 млн

© iStock.com / Panuwat DangsungnoenБизнесмен подписывает документы
Бизнесмен подписывает документы - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© iStock.com / Panuwat Dangsungnoen
Бизнесмен подписывает документы
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 6,2 миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Число субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии нынешнего года выросло в России на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В абсолютном выражении прирост составил 262 тысячи 446 субъектов. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 6 миллионов 186 тысяч 739 индивидуальных предпринимателей и компаний", – сказал он.
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Увеличение, по его словам, связано с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, связанным с работой в условиях санкцией. "А также с расширением мер государственной поддержки и развития предпринимательства, снижением административной нагрузки, а также с цифровизацией экономики", - подчеркнул собеседник агентства.
Число занятых в субъектах МСП, заметил Катырин, превышает 15 миллионов человек, предприниматели занимаются выпуском более 10 тысяч продуктов и услуг.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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