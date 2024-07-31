https://ria.ru/20240731/kandidat-1963059942.html

Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью

Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью - РИА Новости, 31.07.2024

Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, назвал большой ответственностью предстоящую работу РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:09

2024-07-31T03:09

2024-07-31T03:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, назвал большой ответственностью предстоящую работу в верхней палате российского парламента. В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Руководство нашей страны дает нам шанс попробовать себя в другой деятельности. И если выпала такая возможность, нужно ей воспользоваться, оправдать доверие, которое на тебя возлагают. Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - сказал Нимченко. По его словам, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо формировать новую политическую элиту, куда будут входить те, кто не словом, а делом доказал преданность Родине в разных областях. "Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри", - сказал Нимченко. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html

https://ria.ru/20240730/konstantinov-1962924621.html

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политика, россия, сша, сергей аксенов (политик), владимир путин