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Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью - РИА Новости, 31.07.2024
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03:09 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kandidat-1963059942.html
Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью
Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью - РИА Новости, 31.07.2024
Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, назвал большой ответственностью предстоящую работу РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:09
2024-07-31T03:09
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, назвал большой ответственностью предстоящую работу в верхней палате российского парламента. В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Руководство нашей страны дает нам шанс попробовать себя в другой деятельности. И если выпала такая возможность, нужно ей воспользоваться, оправдать доверие, которое на тебя возлагают. Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - сказал Нимченко. По его словам, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо формировать новую политическую элиту, куда будут входить те, кто не словом, а делом доказал преданность Родине в разных областях. "Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри", - сказал Нимченко. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html
https://ria.ru/20240730/konstantinov-1962924621.html
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политика, россия, сша, сергей аксенов (политик), владимир путин
Политика, Россия, США, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Нимченко назвал назначение в Совфед большой ответственностью

Герой России Нимченко назвал большой ответственностью предстоящую работу в СФ

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, назвал большой ответственностью предстоящую работу в верхней палате российского парламента.
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
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"Руководство нашей страны дает нам шанс попробовать себя в другой деятельности. И если выпала такая возможность, нужно ей воспользоваться, оправдать доверие, которое на тебя возлагают. Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - сказал Нимченко.
По его словам, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в стране необходимо формировать новую политическую элиту, куда будут входить те, кто не словом, а делом доказал преданность Родине в разных областях.
"Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри", - сказал Нимченко.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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