https://ria.ru/20240731/izrail-1963161445.html

Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий

Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий - РИА Новости, 31.07.2024

Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал недавнюю атаку по Ливану заявив, что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:56

2024-07-31T12:56

2024-07-31T14:12

в мире

израиль

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал недавнюю атаку по Ливану заявив, что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий, сообщил в среду новостной портал Ynet."Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий", - цитирует новостной портал заявление Галанта во время встречи с бойцами ВВС Израиля.Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей."Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.

https://ria.ru/20240731/livan-1963167643.html

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в мире, израиль