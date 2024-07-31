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Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий - РИА Новости, 31.07.2024
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12:56 31.07.2024 (обновлено: 14:12 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/izrail-1963161445.html
Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий
Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий - РИА Новости, 31.07.2024
Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий
Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал недавнюю атаку по Ливану заявив, что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:56
2024-07-31T14:12
в мире
израиль
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал недавнюю атаку по Ливану заявив, что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий, сообщил в среду новостной портал Ynet.&quot;Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий&quot;, - цитирует новостной портал заявление Галанта во время встречи с бойцами ВВС Израиля.Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей."Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий

Глава МО Израиля: страна не хочет войны, но готова к любому развитию событий

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал недавнюю атаку по Ливану заявив, что Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий, сообщил в среду новостной портал Ynet.
«

"Израиль не хочет войны, но готов к любому развитию событий", - цитирует новостной портал заявление Галанта во время встречи с бойцами ВВС Израиля.

Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей.
"Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Правительство Ливана обсудило меры на случай войны с Израилем
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