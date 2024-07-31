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Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:14

2024-07-31T07:14

2024-07-31T07:14

в мире

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армия обороны израиля (цахал)

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". "Израильские военные заявили CNN, что они не реагируют на сообщения иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране", - говорится в сообщении телеканала. Ранее ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате атаки Израиля по его резиденции в Тегеране.

https://ria.ru/20240731/kosachev-1963069354.html

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