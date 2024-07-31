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Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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07:14 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/izrail-1963070561.html
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:14
2024-07-31T07:14
в мире
тегеран (город)
израиль
исмаил хания
хамас
армия обороны израиля (цахал)
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". "Израильские военные заявили CNN, что они не реагируют на сообщения иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране", - говорится в сообщении телеканала. Ранее ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате атаки Израиля по его резиденции в Тегеране.
https://ria.ru/20240731/kosachev-1963069354.html
тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), израиль, исмаил хания, хамас, армия обороны израиля (цахал), убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Тегеран (город), Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ отказался комментировать убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Хании

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ".
«
"Израильские военные заявили CNN, что они не реагируют на сообщения иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате атаки Израиля по его резиденции в Тегеране.
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В миреТегеран (город)ИзраильИсмаил ХанияХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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