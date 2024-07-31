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В Красноярске отстранили инспектора, унизившую 12-летнего мальчика - РИА Новости, 31.07.2024
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13:22 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/inspektor-1963168394.html
В Красноярске отстранили инспектора, унизившую 12-летнего мальчика
В Красноярске отстранили инспектора, унизившую 12-летнего мальчика - РИА Новости, 31.07.2024
В Красноярске отстранили инспектора, унизившую 12-летнего мальчика
Инспектора по делам несовершеннолетних, унизившую 12-летнего красноярца, отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:22
2024-07-31T13:22
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних, унизившую 12-летнего красноярца, отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает МВД по Красноярскому краю. "По распоряжению начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Красноярское", допустившая некорректные высказывания в адрес несовершеннолетнего, отстранена от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки", - говорится в сообщении. В пресс-службе МВД отмечают, что сотрудница при рассмотрении жалобы о конфликте между детьми позволила себе грубые выражения. "Данные действия сотрудника неприемлемы, являются исключением из правил, и им будет дана принципиальная оценка", - уточняют в ведомстве. Ранее Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций СМИ об унижении 12-летнего мальчика инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Красноярске. Издание Sibnovosti.ru сообщало, что инспектор ПДН восемь часов отчитывала избитого толпой подростка. Историей поделились родители мальчика. По их словам, на протяжении трех месяцев их сына избивала компания ребят постарше, мама написала заявление на обидчиков в ПДН, на допросе инспектор стала унижать мальчика и заставлять взять вину на себя.
https://ria.ru/20240108/mvd-1920124780.html
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происшествия, красноярский край, россия, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Россия, Красноярск
В Красноярске отстранили инспектора, унизившую 12-летнего мальчика

МВД: инспектора ПДН, унизившую 12-летнего красноярца, отстранили от работы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних, унизившую 12-летнего красноярца, отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает МВД по Красноярскому краю.
«
"По распоряжению начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Красноярское", допустившая некорректные высказывания в адрес несовершеннолетнего, отстранена от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе МВД отмечают, что сотрудница при рассмотрении жалобы о конфликте между детьми позволила себе грубые выражения.
"Данные действия сотрудника неприемлемы, являются исключением из правил, и им будет дана принципиальная оценка", - уточняют в ведомстве.
Ранее Следственный комитет РФ начал проверку после публикаций СМИ об унижении 12-летнего мальчика инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Красноярске.
Издание Sibnovosti.ru сообщало, что инспектор ПДН восемь часов отчитывала избитого толпой подростка. Историей поделились родители мальчика. По их словам, на протяжении трех месяцев их сына избивала компания ребят постарше, мама написала заявление на обидчиков в ПДН, на допросе инспектор стала унижать мальчика и заставлять взять вину на себя.
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