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Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России - РИА Новости, 31.07.2024
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14:35 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963191139.html
Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России
Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России - РИА Новости, 31.07.2024
Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что провел интенсивные переговоры с первым... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:35
2024-07-31T14:35
россия
индонезия
прабово субианто
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что провел интенсивные переговоры с первым вице-премьером РФ и с ответственными за оборонную политику. "Я провел интенсивные переговоры с вашими коллегами. Я встречался с первым вице-премьером... сегодня. Кроме того, у меня состоялась встреча с старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой. И мы провели достаточно интенсивные переговоры за последние месяцы. Мы обсуждали дорожную карту на будущее", - сказал президент, встреча транслировалась по телеканалу "Россия 24".
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россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин
Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России

Избранный президент Индонезии провел переговоры с первым вице-премьером РФ

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что провел интенсивные переговоры с первым вице-премьером РФ и с ответственными за оборонную политику.
"Я провел интенсивные переговоры с вашими коллегами. Я встречался с первым вице-премьером... сегодня. Кроме того, у меня состоялась встреча с старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой. И мы провели достаточно интенсивные переговоры за последние месяцы. Мы обсуждали дорожную карту на будущее", - сказал президент, встреча транслировалась по телеканалу "Россия 24".
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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РоссияИндонезияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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