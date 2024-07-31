https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963191139.html

Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России

Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России - РИА Новости, 31.07.2024

Избранный президент Индонезии встретился с первым вице-премьером России

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что провел интенсивные переговоры с первым... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:35

2024-07-31T14:35

2024-07-31T14:35

россия

индонезия

прабово субианто

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что провел интенсивные переговоры с первым вице-премьером РФ и с ответственными за оборонную политику. "Я провел интенсивные переговоры с вашими коллегами. Я встречался с первым вице-премьером... сегодня. Кроме того, у меня состоялась встреча с старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой. И мы провели достаточно интенсивные переговоры за последние месяцы. Мы обсуждали дорожную карту на будущее", - сказал президент, встреча транслировалась по телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

россия

индонезия

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россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин