https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963183498.html

Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом страны

Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом страны - РИА Новости, 31.07.2024

Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом страны

Индонезия рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:15

2024-07-31T14:15

2024-07-31T19:48

индонезия

россия

прабово субианто

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Индонезия рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным избранный президент Прабово Субианто."Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной", - сказал Субианто.Он добавил, что намерен развивать отношения с Россией после своего вступления в должность осенью этого года."Я приехал сюда для того чтобы подчеркнуть, что я намерен и хотел бы развивать наши отношения, когда я официально вступлю в должность", - сказал он.Субианто прибыл в Москву в среду. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.

https://ria.ru/20240731/dogovor-1963190616.html

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индонезия

россия

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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин