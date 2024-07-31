Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном
Индейцы Навахо надеются на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана
© AP Photo / Felicia FonsecaАризона
© AP Photo / Felicia Fonseca
Аризона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
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"Я думаю, полицейская блокада была бы эффективной в вопросе привлечения внимания руководства страны к позиции Навахо. По моим сведениям, дискуссия с агентством по охране окружающей среды о создании норм для удовлетворения запроса Навахо еще продолжается", - сказал Ахастин.
Как сообщил ранее президент племени Навахо Буу Ныгрен, он привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне.
Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей Навахо приближается к 400 тысячам.
В мае индейцы Навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнули в корпорации.