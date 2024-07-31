https://ria.ru/20240731/indejtsy-1963054884.html

Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном

Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном - РИА Новости, 31.07.2024

Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном

Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:48

2024-07-31T01:48

2024-07-31T01:48

в мире

сша

аризона

юта

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575361968_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_e1a43605eabbc379476da4970e986202.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. "Я думаю, полицейская блокада была бы эффективной в вопросе привлечения внимания руководства страны к позиции Навахо. По моим сведениям, дискуссия с агентством по охране окружающей среды о создании норм для удовлетворения запроса Навахо еще продолжается", - сказал Ахастин. Как сообщил ранее президент племени Навахо Буу Ныгрен, он привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей Навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы Навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнули в корпорации.

https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html

https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html

https://ria.ru/20240520/uran-1947093991.html

сша

аризона

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аризона, юта, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"