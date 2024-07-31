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Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном - РИА Новости, 31.07.2024
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01:48 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/indejtsy-1963054884.html
Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном
Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном - РИА Новости, 31.07.2024
Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном
Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:48
2024-07-31T01:48
в мире
сша
аризона
юта
джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. "Я думаю, полицейская блокада была бы эффективной в вопросе привлечения внимания руководства страны к позиции Навахо. По моим сведениям, дискуссия с агентством по охране окружающей среды о создании норм для удовлетворения запроса Навахо еще продолжается", - сказал Ахастин. Как сообщил ранее президент племени Навахо Буу Ныгрен, он привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей Навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы Навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнули в корпорации.
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html
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в мире, сша, аризона, юта, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, США, Аризона, Юта, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с ураном

Индейцы Навахо надеются на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана

© AP Photo / Felicia FonsecaАризона
Аризона - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Felicia Fonseca
Аризона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Индейцы Навахо рассчитывают на внимание властей США по ситуации с перевозкой урана по их резервации, заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
«
"Я думаю, полицейская блокада была бы эффективной в вопросе привлечения внимания руководства страны к позиции Навахо. По моим сведениям, дискуссия с агентством по охране окружающей среды о создании норм для удовлетворения запроса Навахо еще продолжается", - сказал Ахастин.
Президент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России
8 мая, 02:46
Как сообщил ранее президент племени Навахо Буу Ныгрен, он привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне.
Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей Навахо приближается к 400 тысячам.
В мае индейцы Навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США
19 мая, 08:19
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнули в корпорации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России
20 мая, 08:13
 
В миреСШААризонаЮтаДжо БайденГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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