https://ria.ru/20240731/gutsul-1963164601.html

Гуцул заявила о переносе суда по ее делу на сентябрь

Гуцул заявила о переносе суда по ее делу на сентябрь - РИА Новости, 31.07.2024

Гуцул заявила о переносе суда по ее делу на сентябрь

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" отложено до сентября. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:20

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_0:95:3058:1816_1920x0_80_0_0_3ee8888353f3b25f31d2a0e69f81d1cb.jpg

КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" отложено до сентября. Сторонники главы Гагаузии собрались в среду в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела. Митингующие скандировали "Победа" и призывали уйти в отставку президента Молдавии Майю Санду. "С сентября мы опять будем проходить все эти испытания, прокуроры и судьи уходят в отпуск, а мы пока сможем работать", - заявила Гуцул собравшимся. На сайте суда указано, что следующее заседание по делу главы Гагаузии состоится 12 сентября. "Я сижу на скамье подсудимых, потому что я глава Гагаузии. Прокурор по уголовному делу действует исключительно в интересах Майи Санду, у него нет адекватных вопросов по делу. Мы докажем, что проходим через этот ад исключительно по вине партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - добавила Гуцул. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

https://ria.ru/20240719/moldavija-1960633435.html

https://ria.ru/20240723/gutsul-1961544710.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду