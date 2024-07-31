https://ria.ru/20240731/grabezh-1963177640.html
В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами
В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами - РИА Новости, 31.07.2024
В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами
Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:56
2024-07-31T14:56
2024-07-31T14:56
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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным полиции, в Перми на улице Моторостроителей (микрорайон Крохалево) мужчина напал на пенсионера, несколько раз ударил его и отобрал продукты. На кадрах с камер видеонаблюдения по лестнице в доме поднимается дедушка, у него в руках сумка и зеленый пакет с продуктами. Сзади подлетает мужчина примерно 50 лет и пытается вырвать кулек. Пенсионер не отдает продукты, тогда нападавший бьет его в челюсть. Далее на входе в лифт он несколько раз пинает лежащего на полу дедушку, пакет рвется, злоумышленник подбирает продукты, кладет под мышку и уходит. В соцсетях после ЧП пользователи писали, что в кульке лежали нарезка и бутылка лимонада. По информации правоохранителей, потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать жители дома. "Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)", - написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.
https://ria.ru/20240731/primore-1963058238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, пермь, ирина волк
Происшествия, Россия, Пермь, Ирина Волк
В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами
Пермяк напал на 84-летнего пенсионера из-за нарезки и бутылки лимонада
ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости.
Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила
представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, в Перми на улице Моторостроителей (микрорайон Крохалево) мужчина напал на пенсионера, несколько раз ударил его и отобрал продукты.
На кадрах с камер видеонаблюдения по лестнице в доме поднимается дедушка, у него в руках сумка и зеленый пакет с продуктами. Сзади подлетает мужчина примерно 50 лет и пытается вырвать кулек. Пенсионер не отдает продукты, тогда нападавший бьет его в челюсть. Далее на входе в лифт он несколько раз пинает лежащего на полу дедушку, пакет рвется, злоумышленник подбирает продукты, кладет под мышку и уходит. В соцсетях после ЧП пользователи писали, что в кульке лежали нарезка и бутылка лимонада.
По информации правоохранителей, потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать жители дома.
"Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.