https://ria.ru/20240731/grabezh-1963177640.html

В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами

В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами - РИА Новости, 31.07.2024

В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами

Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:56

2024-07-31T14:56

2024-07-31T14:56

происшествия

россия

пермь

ирина волк

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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным полиции, в Перми на улице Моторостроителей (микрорайон Крохалево) мужчина напал на пенсионера, несколько раз ударил его и отобрал продукты. На кадрах с камер видеонаблюдения по лестнице в доме поднимается дедушка, у него в руках сумка и зеленый пакет с продуктами. Сзади подлетает мужчина примерно 50 лет и пытается вырвать кулек. Пенсионер не отдает продукты, тогда нападавший бьет его в челюсть. Далее на входе в лифт он несколько раз пинает лежащего на полу дедушку, пакет рвется, злоумышленник подбирает продукты, кладет под мышку и уходит. В соцсетях после ЧП пользователи писали, что в кульке лежали нарезка и бутылка лимонада. По информации правоохранителей, потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать жители дома. "Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)", - написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.

https://ria.ru/20240731/primore-1963058238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, россия, пермь, ирина волк