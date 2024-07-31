https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html

Ярославская госжилинспекция проверила 15 тысяч многоквартирных домов

Ярославская госжилинспекция проверила 15 тысяч многоквартирных домов - РИА Новости, 31.07.2024

Ярославская госжилинспекция проверила 15 тысяч многоквартирных домов

Сотрудники государственной жилищной инспекции Ярославской области за шесть месяцев этого года провели мониторинг 15 тысяч многоквартирных домов, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:08

2024-07-31T15:08

2024-07-31T15:09

ярославская область

жкх

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники государственной жилищной инспекции Ярославской области за шесть месяцев этого года провели мониторинг 15 тысяч многоквартирных домов, сообщает правительство региона. "Сотрудники государственной жилищной инспекции Ярославской области за шесть месяцев этого года провели мониторинг 15 тысяч многоквартирных домов. По поручению губернатора Михаила Евраева в зимнее время выезд на объекты осуществлялся, в том числе, совместно с органами муниципального контроля", - говорится в сообщении. По словам заместителя начальника государственной жилищной инспекции региона Юрия Болдырева, каждое обращение граждан, поступившее в адрес инспекции, сотрудники отрабатывают точечно. Жителю направляют ответ с полными разъяснениями, при необходимости выходят с проверкой на указанный адрес. "Некоторые проблемы, требующие особого внимания, решаются в ходе личного приема. На такие встречи мы в индивидуальном порядке приглашаем заявителя, а также представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций", - цитирует Болдырева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, с января по июнь 2024 года сотрудники госжилнадзора рассмотрели 298 дел об административных правонарушениях, в том числе 168 дел об осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушениями лицензионных требований. Зафиксирована госжилинспекцией и сезонная тематика жалоб, отмечают в правительстве региона. Например, зимой жители Ярославской области чаще всего жаловались на нарушения по неубранному снегу и наледи с придомовых территорий и крыш многоквартирных домов, некачественное отопление. А с наступлением теплого времени года больше жалоб поступало на содержание контейнерных площадок и придомовых территорий, наличие протечек кровли.

https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html

https://ria.ru/20231212/teplosnabzhenie-1915358381.html

ярославская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ярославская область