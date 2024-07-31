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Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов - РИА Новости, 31.07.2024
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16:04 31.07.2024 (обновлено: 16:05 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html
Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов
Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов - РИА Новости, 31.07.2024
Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов
Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессию, 215 из них - это законы прямого действия, а 92 - социально-значимые, большой блок принятых законов был посвящен... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:04
2024-07-31T16:05
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессию, 215 из них - это законы прямого действия, а 92 - социально-значимые, большой блок принятых законов был посвящен семьям с детьми, участникам СВО и пенсионерам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В эту сессию был принят 331 закон, из них 215 - законы прямого действия, 92 - социально-значимые. Большой блок был посвящен поддержке тех, кто в этом особенно нуждается: семей с детьми, участников СВО, пенсионеров. Приняли закон о повышении военных пенсий. Освободили участников специальной военной операции от уплаты процентов за период кредитных каникул. Жены погибших ветеранов боевых действий получили дополнительные трудовые гарантии", - сказал Володин, подводя итоги сессии на пленарном заседании Госдумы.
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вячеслав володин, госдума рф, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов

Володин: Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессию, 215 из них - это законы прямого действия, а 92 - социально-значимые, большой блок принятых законов был посвящен семьям с детьми, участникам СВО и пенсионерам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В эту сессию был принят 331 закон, из них 215 - законы прямого действия, 92 - социально-значимые. Большой блок был посвящен поддержке тех, кто в этом особенно нуждается: семей с детьми, участников СВО, пенсионеров. Приняли закон о повышении военных пенсий. Освободили участников специальной военной операции от уплаты процентов за период кредитных каникул. Жены погибших ветеранов боевых действий получили дополнительные трудовые гарантии", - сказал Володин, подводя итоги сессии на пленарном заседании Госдумы.
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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30 июля, 17:53
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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