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Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 31.07.2024
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13:51 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963175756.html
Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям
Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 31.07.2024
Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям
Госдума рекомендовала профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, в том числе... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:51
2024-07-31T13:51
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума рекомендовала профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, а правительству РФ – об обязательном предупреждении в рекламе о вреде их чрезмерного потребления. Госдума в среду приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. При этом она дала ряд рекомендаций профильным комитетам и правительству. Так, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по государственному строительству и законодательству рекомендовано подготовить законопроекты, предусматривающие "ответственность за нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним". Кабмину же рекомендуется подготовить поправки в закон "О рекламе", "предусматривающие обязательное наличие предупреждения о вреде их чрезмерного потребления". Госдума также предлагает правительству подготовить изменения в действующее законодательство, обеспечив возможность устанавливать возраст покупателя с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) при продаже отдельных видов товаров, по которым есть возрастные ограничения. В том числе это касается безалкогольных тоников, включая энергетики. Помимо этого, правительству РФ рекомендуется подготовить изменения в техрегламенты Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". Эти изменения должны уточнить понятия "безалкогольный тонизирующий напиток" и "безалкогольный энергетический напиток", требования к их упаковке и маркировке. По мнению депутатов, тара для таких напитков должна быть объемом не более 500 миллилитров и содержать предупредительную надпись о вреде их потребления крупным шрифтом.
https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям

ГД предложила ввести ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЭнергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума рекомендовала профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, а правительству РФ – об обязательном предупреждении в рекламе о вреде их чрезмерного потребления.
Госдума в среду приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. При этом она дала ряд рекомендаций профильным комитетам и правительству.
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Так, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по государственному строительству и законодательству рекомендовано подготовить законопроекты, предусматривающие "ответственность за нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним".
Кабмину же рекомендуется подготовить поправки в закон "О рекламе", "предусматривающие обязательное наличие предупреждения о вреде их чрезмерного потребления".
Госдума также предлагает правительству подготовить изменения в действующее законодательство, обеспечив возможность устанавливать возраст покупателя с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) при продаже отдельных видов товаров, по которым есть возрастные ограничения. В том числе это касается безалкогольных тоников, включая энергетики.
Помимо этого, правительству РФ рекомендуется подготовить изменения в техрегламенты Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". Эти изменения должны уточнить понятия "безалкогольный тонизирующий напиток" и "безалкогольный энергетический напиток", требования к их упаковке и маркировке. По мнению депутатов, тара для таких напитков должна быть объемом не более 500 миллилитров и содержать предупредительную надпись о вреде их потребления крупным шрифтом.
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