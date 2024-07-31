https://ria.ru/20240731/gosduma-1963175756.html

Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям

Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 31.07.2024

Госдума предложила ввести ответственность за продажу энергетиков детям

Госдума рекомендовала профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, в том числе... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:51

2024-07-31T13:51

2024-07-31T13:51

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума рекомендовала профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, а правительству РФ – об обязательном предупреждении в рекламе о вреде их чрезмерного потребления. Госдума в среду приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. При этом она дала ряд рекомендаций профильным комитетам и правительству. Так, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по государственному строительству и законодательству рекомендовано подготовить законопроекты, предусматривающие "ответственность за нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним". Кабмину же рекомендуется подготовить поправки в закон "О рекламе", "предусматривающие обязательное наличие предупреждения о вреде их чрезмерного потребления". Госдума также предлагает правительству подготовить изменения в действующее законодательство, обеспечив возможность устанавливать возраст покупателя с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) при продаже отдельных видов товаров, по которым есть возрастные ограничения. В том числе это касается безалкогольных тоников, включая энергетики. Помимо этого, правительству РФ рекомендуется подготовить изменения в техрегламенты Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". Эти изменения должны уточнить понятия "безалкогольный тонизирующий напиток" и "безалкогольный энергетический напиток", требования к их упаковке и маркировке. По мнению депутатов, тара для таких напитков должна быть объемом не более 500 миллилитров и содержать предупредительную надпись о вреде их потребления крупным шрифтом.

https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

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общество, россия, госдума рф