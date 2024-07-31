https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства - РИА Новости, 31.07.2024
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства
Госдума рассмотрит 31 июля законопроект о вводе обязательного условия для получения гражданства РФ для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:26
2024-07-31T08:26
2024-07-31T08:48
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума рассмотрит 31 июля законопроект о вводе обязательного условия для получения гражданства РФ для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они будут обязаны встать на воинский учёт, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Вчера внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет. Планируем сегодня рассмотреть этот проект закона", - написал Володин. Он добавил, что вместе с коллегами изучил предложения Следственного комитета по вопросам совершенствования миграционного законодательства. "Часть из них уже реализована в депутатских инициативах — установлен режим высылки мигрантов, которые не имеют права законно оставаться в стране, введена регистрация иностранных граждан. Ранее желающих приобрести гражданство РФ обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства", - отметил спикер ГД. По его словам, несколько подготовленных депутатами законопроектов находятся в работе - в частности, депутаты предложили к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, отнести организацию незаконной миграции. Среди предложений и конфискация имущества за организацию незаконной миграции.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства
Володин: при получении гражданства мигранты будут вставать на воинский учет
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Госдума рассмотрит 31 июля законопроект о вводе обязательного условия для получения гражданства РФ для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они будут обязаны встать на воинский учёт, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
«
"Вчера внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет. Планируем сегодня рассмотреть этот проект закона", - написал Володин.
Он добавил, что вместе с коллегами изучил предложения Следственного комитета по вопросам совершенствования миграционного законодательства. "Часть из них уже реализована в депутатских инициативах — установлен режим высылки мигрантов, которые не имеют права законно оставаться в стране, введена регистрация иностранных граждан. Ранее желающих приобрести гражданство РФ обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства", - отметил спикер ГД.
По его словам, несколько подготовленных депутатами законопроектов находятся в работе - в частности, депутаты предложили к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, отнести организацию незаконной миграции. Среди предложений и конфискация имущества за организацию незаконной миграции.