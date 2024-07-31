https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html

Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства

Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства - РИА Новости, 31.07.2024

Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства

Госдума рассмотрит 31 июля законопроект о вводе обязательного условия для получения гражданства РФ для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:26

2024-07-31T08:26

2024-07-31T08:48

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума рассмотрит 31 июля законопроект о вводе обязательного условия для получения гражданства РФ для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они будут обязаны встать на воинский учёт, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Вчера внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет. Планируем сегодня рассмотреть этот проект закона", - написал Володин. Он добавил, что вместе с коллегами изучил предложения Следственного комитета по вопросам совершенствования миграционного законодательства. "Часть из них уже реализована в депутатских инициативах — установлен режим высылки мигрантов, которые не имеют права законно оставаться в стране, введена регистрация иностранных граждан. Ранее желающих приобрести гражданство РФ обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства", - отметил спикер ГД. По его словам, несколько подготовленных депутатами законопроектов находятся в работе - в частности, депутаты предложили к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, отнести организацию незаконной миграции. Среди предложений и конфискация имущества за организацию незаконной миграции.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

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