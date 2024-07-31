https://ria.ru/20240731/germaniya-1963166842.html

Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США

Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США - РИА Новости, 31.07.2024

Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США

Германия вопреки собственным заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче в том числе Украине, ФРГ должна придерживаться Конвенции по... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:16

2024-07-31T13:16

2024-07-31T13:17

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Германия вопреки собственным заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче в том числе Украине, ФРГ должна придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. "Германия открыто выступала против передачи запрещенных кассетных боеприпасов, однако новые свидетельства указывают, что она может способствовать этому. Это противоречит многолетней поддержке Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года (со стороны ФРГ - ред.)", - говорится в заявлении на сайте правозащитников. Как отмечают в организации, Германия завершила утилизацию своих кассетных боеприпасов к 2015 году, однако позволила США разместить на своей территории арсенал этих снарядов и помогает в их перевозке, в том числе на Украину. "Германия должна сказать США, чтобы они немедленно вывезли свои запасы кассетных боеприпасов. Она должна четко выступать против любого транзита кассетных боеприпасов через свою территорию, воздушное пространство или воды", - призывают правозащитники. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240726/germaniya-1962219004.html

https://ria.ru/20240620/rheinmetall-1954305712.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959116641.html

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германия, сша, украина, нато, human rights watch, в мире