Рейтинг@Mail.ru
Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 31.07.2024 (обновлено: 13:17 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/germaniya-1963166842.html
Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США
Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США - РИА Новости, 31.07.2024
Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США
Германия вопреки собственным заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче в том числе Украине, ФРГ должна придерживаться Конвенции по... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:16
2024-07-31T13:17
германия
сша
украина
нато
human rights watch
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Германия вопреки собственным заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче в том числе Украине, ФРГ должна придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. "Германия открыто выступала против передачи запрещенных кассетных боеприпасов, однако новые свидетельства указывают, что она может способствовать этому. Это противоречит многолетней поддержке Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года (со стороны ФРГ - ред.)", - говорится в заявлении на сайте правозащитников. Как отмечают в организации, Германия завершила утилизацию своих кассетных боеприпасов к 2015 году, однако позволила США разместить на своей территории арсенал этих снарядов и помогает в их перевозке, в том числе на Украину. "Германия должна сказать США, чтобы они немедленно вывезли свои запасы кассетных боеприпасов. Она должна четко выступать против любого транзита кассетных боеприпасов через свою территорию, воздушное пространство или воды", - призывают правозащитники. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240726/germaniya-1962219004.html
https://ria.ru/20240620/rheinmetall-1954305712.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959116641.html
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5984dab02ace37b6a03a0235e8624d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, сша, украина, нато, human rights watch, в мире
Германия, США, Украина, НАТО, Human Rights Watch, В мире
Правозащитники осудили ФРГ за передачу Украине кассетных боеприпасов из США

HRW: Германия вопреки заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Германия вопреки собственным заявлениям помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче в том числе Украине, ФРГ должна придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
"Германия открыто выступала против передачи запрещенных кассетных боеприпасов, однако новые свидетельства указывают, что она может способствовать этому. Это противоречит многолетней поддержке Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года (со стороны ФРГ - ред.)", - говорится в заявлении на сайте правозащитников.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге
26 июля, 17:09
Как отмечают в организации, Германия завершила утилизацию своих кассетных боеприпасов к 2015 году, однако позволила США разместить на своей территории арсенал этих снарядов и помогает в их перевозке, в том числе на Украину.
"Германия должна сказать США, чтобы они немедленно вывезли свои запасы кассетных боеприпасов. Она должна четко выступать против любого транзита кассетных боеприпасов через свою территорию, воздушное пространство или воды", - призывают правозащитники.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов
20 июня, 16:33
Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу
12 июля, 01:56
 
ГерманияСШАУкраинаНАТОHuman Rights WatchВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала