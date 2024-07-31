Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 31.07.2024 (обновлено: 09:45 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/gadzhety-1963080691.html
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО - РИА Новости, 31.07.2024
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО
Комитет ГД по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:00
2024-07-31T09:45
специальная военная операция на украине
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
андрей красов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комитет ГД по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ доступен в думской базе данных. "Рекомендовать Государственной думе признать утратившим силу постановление… "О Федеральном законе "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции"… Рекомендовать Государственной думе возвратить проект федерального закона №289614-8 "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции" к процедуре второго чтения", - отмечается в документе. Данный вопрос включен в повестку пленарного заседания Госдумы 31 июля. Согласно поправкам, которые предлагает комитет, в документе планируется уточнить, что положение о возможности дисциплинарного ареста за ношение гаджетов в ходе выполнения задач на СВО "не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей". Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". Документ был внесен в Госдуму в феврале 2023 года Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Такое же наказание может грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну. Поправками также обозначается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, а за несколько грубых дисциплинарных проступков срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.
https://ria.ru/20240723/svo-1961446391.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fa77624b2f5d15d0e5c680c42b3d5811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф, андрей красов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Андрей Красов, Безопасность
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО

ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комитет ГД по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ доступен в думской базе данных.
"Рекомендовать Государственной думе признать утратившим силу постановление… "О Федеральном законе "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции"… Рекомендовать Государственной думе возвратить проект федерального закона №289614-8 "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции" к процедуре второго чтения", - отмечается в документе.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
23 июля, 13:41
Данный вопрос включен в повестку пленарного заседания Госдумы 31 июля.
Согласно поправкам, которые предлагает комитет, в документе планируется уточнить, что положение о возможности дисциплинарного ареста за ношение гаджетов в ходе выполнения задач на СВО "не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей".
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.
Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
30 июля, 18:17
Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". Документ был внесен в Госдуму в феврале 2023 года Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.
Такое же наказание может грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.
Поправками также обозначается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, а за несколько грубых дисциплинарных проступков срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
30 июля, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФАндрей КрасовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала