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В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
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17:31 31.07.2024 (обновлено: 20:01 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/finlyandiya-1963250014.html
В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией
В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией
Финские пограничники смогут отстреливать одичавших собак в городе Иматра у границы с Россией, сообщила пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:31
2024-07-31T20:01
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финские пограничники смогут отстреливать одичавших собак в городе Иматра у границы с Россией, сообщила пресс-служба полиции республики.&quot;Полиция дала разрешение (Пограничной охране на отстрел животных. — Прим. ред.), поскольку в последние дни одичавшие собаки стали приближаться к людям и населенным пунктам&quot;, — говорится в заявлении.За последние две недели в полицейское управление Юго-Восточной Финляндии поступило несколько сообщений об агрессивной стае диких собак. Поведение животных было угрожающим и влияло на безопасность людей, живущих вблизи границы, уточнила полиция. По состоянию на вечер среды собаки не были замечены на финской стороне. Стая двигалась в сторону границы, часть из них пересекла ее, сообщили в полиции.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией

Финская полиция разрешила отстреливать одичавших собак вблизи границы с Россией

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииСотрудник Пограничной охраны Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финские пограничники смогут отстреливать одичавших собак в городе Иматра у границы с Россией, сообщила пресс-служба полиции республики.
«

"Полиция дала разрешение (Пограничной охране на отстрел животных. — Прим. ред.), поскольку в последние дни одичавшие собаки стали приближаться к людям и населенным пунктам", — говорится в заявлении.

За последние две недели в полицейское управление Юго-Восточной Финляндии поступило несколько сообщений об агрессивной стае диких собак. Поведение животных было угрожающим и влияло на безопасность людей, живущих вблизи границы, уточнила полиция.
По состоянию на вечер среды собаки не были замечены на финской стороне. Стая двигалась в сторону границы, часть из них пересекла ее, сообщили в полиции.
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