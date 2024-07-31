https://ria.ru/20240731/finlyandiya-1963250014.html

В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией

В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией - РИА Новости, 31.07.2024

В Финляндии разрешили отстреливать одичавших собак у границы с Россией

Финские пограничники смогут отстреливать одичавших собак в городе Иматра у границы с Россией, сообщила пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:31

2024-07-31T17:31

2024-07-31T20:01

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финские пограничники смогут отстреливать одичавших собак в городе Иматра у границы с Россией, сообщила пресс-служба полиции республики."Полиция дала разрешение (Пограничной охране на отстрел животных. — Прим. ред.), поскольку в последние дни одичавшие собаки стали приближаться к людям и населенным пунктам", — говорится в заявлении.За последние две недели в полицейское управление Юго-Восточной Финляндии поступило несколько сообщений об агрессивной стае диких собак. Поведение животных было угрожающим и влияло на безопасность людей, живущих вблизи границы, уточнила полиция. По состоянию на вечер среды собаки не были замечены на финской стороне. Стая двигалась в сторону границы, часть из них пересекла ее, сообщили в полиции.

https://ria.ru/20240721/ucheniya-1961070632.html

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