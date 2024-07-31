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В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле" - РИА Новости, 31.07.2024
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14:48 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/festival-1963196443.html
В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"
В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле" - РИА Новости, 31.07.2024
В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"
Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:48
2024-07-31T14:48
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут мастер-классы, лекции, исторические реконструкции, конкурсы, сообщили журналистам в пресс-службе московского департамента национальной политики и межрегиональных связей. "XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа 2024 года и будет посвящен Году семьи. Девиз мероприятия в этом году - "Крепкая семья - опора страны". На фестивале будут работать 13 тематических площадок, где зрители любого возраста смогут открыть для себя что-то интересное", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что посетителей фестиваля ждут концерты на "Музыкальной площади", выступления фольклорных коллективов на "Музыкальной завалинке", лекции и встречи в "Славянской слободе", мастер-классы в "Семейном подворье" и "Государевом дворе". Москвичи и гости столицы смогут принять участие в конкурсах, эстафетах и покататься на аттракционах на площадке "Детские забавы", посмотреть исторические реконструкции на "Поле славы", посетить книжные и поэтические чтения на "Книжной полянке" и "Поэтическом рубеже", а еще попробовать блюда различных кухонь России на "Сытном дворе" и территории площадки "Национальная кухня".
https://ria.ru/20240730/festival-1962973410.html
https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html
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В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Коломенском 31 августа

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства Русское поле - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут мастер-классы, лекции, исторические реконструкции, конкурсы, сообщили журналистам в пресс-службе московского департамента национальной политики и межрегиональных связей.
"XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа 2024 года и будет посвящен Году семьи. Девиз мероприятия в этом году - "Крепкая семья - опора страны". На фестивале будут работать 13 тематических площадок, где зрители любого возраста смогут открыть для себя что-то интересное", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что посетителей фестиваля ждут концерты на "Музыкальной площади", выступления фольклорных коллективов на "Музыкальной завалинке", лекции и встречи в "Славянской слободе", мастер-классы в "Семейном подворье" и "Государевом дворе".
Москвичи и гости столицы смогут принять участие в конкурсах, эстафетах и покататься на аттракционах на площадке "Детские забавы", посмотреть исторические реконструкции на "Поле славы", посетить книжные и поэтические чтения на "Книжной полянке" и "Поэтическом рубеже", а еще попробовать блюда различных кухонь России на "Сытном дворе" и территории площадки "Национальная кухня".
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