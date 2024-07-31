https://ria.ru/20240731/festival-1963196443.html

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле" - РИА Новости, 31.07.2024

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"

Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:48

2024-07-31T14:48

2024-07-31T14:48

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут мастер-классы, лекции, исторические реконструкции, конкурсы, сообщили журналистам в пресс-службе московского департамента национальной политики и межрегиональных связей. "XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа 2024 года и будет посвящен Году семьи. Девиз мероприятия в этом году - "Крепкая семья - опора страны". На фестивале будут работать 13 тематических площадок, где зрители любого возраста смогут открыть для себя что-то интересное", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что посетителей фестиваля ждут концерты на "Музыкальной площади", выступления фольклорных коллективов на "Музыкальной завалинке", лекции и встречи в "Славянской слободе", мастер-классы в "Семейном подворье" и "Государевом дворе". Москвичи и гости столицы смогут принять участие в конкурсах, эстафетах и покататься на аттракционах на площадке "Детские забавы", посмотреть исторические реконструкции на "Поле славы", посетить книжные и поэтические чтения на "Книжной полянке" и "Поэтическом рубеже", а еще попробовать блюда различных кухонь России на "Сытном дворе" и территории площадки "Национальная кухня".

https://ria.ru/20240730/festival-1962973410.html

https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html

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