В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"
Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Коломенском 31 августа
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа, на 13 площадках пройдут мастер-классы, лекции, исторические реконструкции, конкурсы, сообщили журналистам в пресс-службе московского департамента национальной политики и межрегиональных связей.
"XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 31 августа 2024 года и будет посвящен Году семьи. Девиз мероприятия в этом году - "Крепкая семья - опора страны". На фестивале будут работать 13 тематических площадок, где зрители любого возраста смогут открыть для себя что-то интересное", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что посетителей фестиваля ждут концерты на "Музыкальной площади", выступления фольклорных коллективов на "Музыкальной завалинке", лекции и встречи в "Славянской слободе", мастер-классы в "Семейном подворье" и "Государевом дворе".
Москвичи и гости столицы смогут принять участие в конкурсах, эстафетах и покататься на аттракционах на площадке "Детские забавы", посмотреть исторические реконструкции на "Поле славы", посетить книжные и поэтические чтения на "Книжной полянке" и "Поэтическом рубеже", а еще попробовать блюда различных кухонь России на "Сытном дворе" и территории площадки "Национальная кухня".