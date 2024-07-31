https://ria.ru/20240731/eks-podpolkovnik-1963060438.html

Экс-подполковник СБУ заявил о потере Украиной костяка опытных военных

Экс-подполковник СБУ заявил о потере Украиной костяка опытных военных - РИА Новости, 31.07.2024

Экс-подполковник СБУ заявил о потере Украиной костяка опытных военных

Украина за два года СВО потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с качеством мобилизованных, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:17

2024-07-31T03:17

2024-07-31T03:17

специальная военная операция на украине

киев

украина

одесса

василий прозоров

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина за два года СВО потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с качеством мобилизованных, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Если они будут жестче и жестче проводить мобилизацию, люди (на Украине) не закончатся еще долго. Можно просто онлайн-камеры Одессы, Киева посмотреть. Особенно Киев, Львов, там народу много. Похороны (Ирины) Фарион. Там столько народу было, мужчин призывного возраста. Сотни. Мобилизуй, не хочу", - заявил Прозоров. Однако думать, что Киев уже растерял весь свой мобилизационный резерв, не стоит, считает экс-сотрудник СБУ. "Другое дело, что у них очень серьезные проблемы с подготовленными, обстрелянными кадрами. За два года они фактически потеряли кадровый костяк, который был опытный, который там в 2022 году добровольцами пришел на фронт, которые прошли АТО, ООС (Антитеррористическая операция, операция объединенных сил - действия Киева на Донбассе в 2014-2022 годах - ред.). Вот этот костяк выбит. Или убиты, или ранены, инвалидами стали. Поэтому, да, у них серьезные не количественные проблемы, а качественные проблемы", - констатировал Прозоров. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240731/smi-1963057576.html

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

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киев, украина, одесса, василий прозоров, служба безопасности украины, вооруженные силы украины