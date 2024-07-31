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МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов

МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов - РИА Новости, 31.07.2024

МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов

Министерство иностранных дел Египта осудило проводимую Израилем политику эскалации, предостерегая Тель-Авив о последствиях убийств, нарушения суверенитета стран РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:15

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ллойд остин

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта осудило проводимую Израилем политику эскалации, предостерегая Тель-Авив о последствиях убийств, нарушения суверенитета стран региона, разжигания конфликтов, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны."По мнению Египта, эта опасная эскалация угрожает вызвать конфронтацию в регионе с серьезными последствиями для безопасности. (Египет – ред.) предостерегает против политики убийств, нарушение суверенитета других государств и разжигание конфликта в регионе", - сообщило ведомство в своём заявлении, полученным корреспондентом РИА Новости.В своём заявлении МИД Египта также призвал Совет безопасности ООН и влиятельные международные организации применить усилия по прекращению эскалации напряжения на Ближнем Востоке и предотвратить обострение ситуации в регионе.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.

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