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МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов - РИА Новости, 31.07.2024
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13:05 31.07.2024 (обновлено: 13:15 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/egipet-1963164354.html
МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов
МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов - РИА Новости, 31.07.2024
МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов
Министерство иностранных дел Египта осудило проводимую Израилем политику эскалации, предостерегая Тель-Авив о последствиях убийств, нарушения суверенитета стран РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:05
2024-07-31T13:15
в мире
египет
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ллойд остин
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта осудило проводимую Израилем политику эскалации, предостерегая Тель-Авив о последствиях убийств, нарушения суверенитета стран региона, разжигания конфликтов, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.&quot;По мнению Египта, эта опасная эскалация угрожает вызвать конфронтацию в регионе с серьезными последствиями для безопасности. (Египет – ред.) предостерегает против политики убийств, нарушение суверенитета других государств и разжигание конфликта в регионе&quot;, - сообщило ведомство в своём заявлении, полученным корреспондентом РИА Новости.В своём заявлении МИД Египта также призвал Совет безопасности ООН и влиятельные международные организации применить усилия по прекращению эскалации напряжения на Ближнем Востоке и предотвратить обострение ситуации в регионе.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
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в мире, египет, израиль, исмаил хания, хамас, оон, министерство обороны сша, ллойд остин, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Египет, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Иран, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
МИД Египта предостерег Израиль от разжигания конфликтов

Египет осудил политику эскалации Израиля, предостерег от разжигания конфликтов

© Фото : страница Egyptian Ministry of Foreign Affairs на FacebookЗдание МИД Египта
Здание МИД Египта - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : страница Egyptian Ministry of Foreign Affairs на Facebook
Здание МИД Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта осудило проводимую Израилем политику эскалации, предостерегая Тель-Авив о последствиях убийств, нарушения суверенитета стран региона, разжигания конфликтов, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
«

"По мнению Египта, эта опасная эскалация угрожает вызвать конфронтацию в регионе с серьезными последствиями для безопасности. (Египет – ред.) предостерегает против политики убийств, нарушение суверенитета других государств и разжигание конфликта в регионе", - сообщило ведомство в своём заявлении, полученным корреспондентом РИА Новости.

В своём заявлении МИД Египта также призвал Совет безопасности ООН и влиятельные международные организации применить усилия по прекращению эскалации напряжения на Ближнем Востоке и предотвратить обострение ситуации в регионе.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 12:02
 
В миреЕгипетИзраильИсмаил ХанияХАМАСООНМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинИранУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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