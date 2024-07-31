Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 31.07.2024 (обновлено: 17:12 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/efimov-1963110489.html
Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов
Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов - РИА Новости, 31.07.2024
Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов
В Москве в первой половине 2024 года было выдано примерно 3,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), необходимых для строительства... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:05
2024-07-31T17:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_126960b71932e8dfe0418728ccf4a5f0.jpg
МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. В Москве в первой половине 2024 года было выдано примерно 3,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), необходимых для строительства соцобъектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь текущего года Москомархитектурой выдано 3411 документов на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Кроме того, 269 градостроительных планов под культурные центры", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда утвердили около 2,4 тысячи ГПЗУ для соцобъектов, прирост составил примерно 54%.В сообщении также отмечается, что наиболее популярно (свыше 700 обращений через mos.ru) оформление документов в целях возведения школ и детских садов.Кроме того, более 400 обращений, как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пришлось на размещение спортивных клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, и около 300 - на возведение сооружений для занятий спортом на открытом воздухе.
https://ria.ru/20240731/efimov-1963049890.html
https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_77:0:1290:910_1920x0_80_0_0_bb67e1e3f0bc6e0898932bf42d388f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. В Москве в первой половине 2024 года было выдано примерно 3,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), необходимых для строительства соцобъектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по июнь текущего года Москомархитектурой выдано 3411 документов на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Кроме того, 269 градостроительных планов под культурные центры", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола
Вчера, 10:07
По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда утвердили около 2,4 тысячи ГПЗУ для соцобъектов, прирост составил примерно 54%.
В сообщении также отмечается, что наиболее популярно (свыше 700 обращений через mos.ru) оформление документов в целях возведения школ и детских садов.
Кроме того, более 400 обращений, как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пришлось на размещение спортивных клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, и около 300 - на возведение сооружений для занятий спортом на открытом воздухе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок
Вчера, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала