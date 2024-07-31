https://ria.ru/20240731/efimov-1963110489.html

Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов

Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов - РИА Новости, 31.07.2024

Ефимов: за полгода выдано более 3,5 тысячи ГПЗУ для возведения соцобъектов

В Москве в первой половине 2024 года было выдано примерно 3,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), необходимых для строительства... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:05

2024-07-31T14:05

2024-07-31T17:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. В Москве в первой половине 2024 года было выдано примерно 3,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), необходимых для строительства соцобъектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь текущего года Москомархитектурой выдано 3411 документов на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Кроме того, 269 градостроительных планов под культурные центры", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда утвердили около 2,4 тысячи ГПЗУ для соцобъектов, прирост составил примерно 54%.В сообщении также отмечается, что наиболее популярно (свыше 700 обращений через mos.ru) оформление документов в целях возведения школ и детских садов.Кроме того, более 400 обращений, как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пришлось на размещение спортивных клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, и около 300 - на возведение сооружений для занятий спортом на открытом воздухе.

https://ria.ru/20240731/efimov-1963049890.html

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москва

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы