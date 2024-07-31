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Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола - РИА Новости, 31.07.2024
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10:07 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/efimov-1963049890.html
Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола
Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола - РИА Новости, 31.07.2024
Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола
На Большой Черемушкинской улице между станциями "Крымская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии московского метрополитена завершена проходка... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:07
2024-07-31T10:07
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. На Большой Черемушкинской улице между станциями "Крымская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии московского метрополитена завершена проходка вентиляционного ствола, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Работы проводились в районе с плотной застройкой. До начала стволопроходки были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий. Проходка началась в середине июня, комплекс “Валентина” прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.Сообщается, что в рамках следующего этапа строители приступят к присоединению ствола к перегонным тоннелям, а также к работам по оборудованию вентиляционной камеры.Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до города Троицка, и обеспечит жителей Новой Москвы скоростным рельсовым транспортом. Кроме того, дополнительную ветку метро получат районы рядом с Ленинским проспектом.По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на данный момент идет строительство участка от станции ЗИЛ до "Коммунарки" длинной 26 километров с 11 станциями.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: на Троицкой линии метро завершена проходка вентиляционного ствола

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. На Большой Черемушкинской улице между станциями "Крымская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии московского метрополитена завершена проходка вентиляционного ствола, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Работы проводились в районе с плотной застройкой. До начала стволопроходки были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий. Проходка началась в середине июня, комплекс “Валентина” прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.
Сообщается, что в рамках следующего этапа строители приступят к присоединению ствола к перегонным тоннелям, а также к работам по оборудованию вентиляционной камеры.
Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до города Троицка, и обеспечит жителей Новой Москвы скоростным рельсовым транспортом. Кроме того, дополнительную ветку метро получат районы рядом с Ленинским проспектом.
По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на данный момент идет строительство участка от станции ЗИЛ до "Коммунарки" длинной 26 километров с 11 станциями.
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