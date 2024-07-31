https://ria.ru/20240731/donetsk-1964435899.html

Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы

Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы - РИА Новости, 06.08.2024

Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы

Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили московские аварийные бригады в Донецке с 2022 года, в 1399 домах восстановили тепловой контур после... РИА Новости, 06.08.2024

2024-07-31T10:52

2024-07-31T10:52

2024-08-06T15:18

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили московские аварийные бригады в Донецке с 2022 года, в 1399 домах восстановили тепловой контур после обстрелов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили аварийные бригады московских коммунальных служб в Донецке с 2022 года. Из них свыше девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а еще более 27 тысяч - во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов", - сказано на портале. Отмечается, что ремонтные бригады устранили последствия обстрелов почти на 1,4 тысячи адресов в Донецке, в 1399 домах закрыли тепловой контур, в 1133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 - кровлю. В каждую ремонтную бригаду входят сварщики, экскаваторщики и слесари-сантехники, их укомплектовывают необходимым снаряжением и ремонтными автомобилями.

https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, донецк, москва