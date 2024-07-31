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Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
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10:52 31.07.2024 (обновлено: 15:18 06.08.2024)
https://ria.ru/20240731/donetsk-1964435899.html
Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы
Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы
Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили московские аварийные бригады в Донецке с 2022 года, в 1399 домах восстановили тепловой контур после... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-31T10:52
2024-08-06T15:18
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили московские аварийные бригады в Донецке с 2022 года, в 1399 домах восстановили тепловой контур после обстрелов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили аварийные бригады московских коммунальных служб в Донецке с 2022 года. Из них свыше девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а еще более 27 тысяч - во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов", - сказано на портале. Отмечается, что ремонтные бригады устранили последствия обстрелов почти на 1,4 тысячи адресов в Донецке, в 1399 домах закрыли тепловой контур, в 1133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 - кровлю. В каждую ремонтную бригаду входят сварщики, экскаваторщики и слесари-сантехники, их укомплектовывают необходимым снаряжением и ремонтными автомобилями.
https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Донецк, Москва

Более 36,6 тысячи повреждений Донецка устранили аварийные бригады из Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСварщик за работой
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сварщик за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили московские аварийные бригады в Донецке с 2022 года, в 1399 домах восстановили тепловой контур после обстрелов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей устранили аварийные бригады московских коммунальных служб в Донецке с 2022 года. Из них свыше девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а еще более 27 тысяч - во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов", - сказано на портале.
Отмечается, что ремонтные бригады устранили последствия обстрелов почти на 1,4 тысячи адресов в Донецке, в 1399 домах закрыли тепловой контур, в 1133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 - кровлю. В каждую ремонтную бригаду входят сварщики, экскаваторщики и слесари-сантехники, их укомплектовывают необходимым снаряжением и ремонтными автомобилями.
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