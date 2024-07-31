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Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска - РИА Новости, 31.07.2024
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16:06 31.07.2024 (обновлено: 17:21 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html
Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска
Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска - РИА Новости, 31.07.2024
Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:06
2024-07-31T17:21
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска. &quot;У политиков отпусков не бывает. Сейчас все считают, а сколько у депутатов отпуска, куда они поедут. В избирательные округа поедут. Тот, кто собирается переизбираться&quot;, - сказал Володин в ходе подведения итогов весенней сессии.На Мальдивы никто не поедет, никто туда не собирается, добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска

Володин: после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 31 июля 2024
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 31 июля 2024
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска.
«

"У политиков отпусков не бывает. Сейчас все считают, а сколько у депутатов отпуска, куда они поедут. В избирательные округа поедут. Тот, кто собирается переизбираться", - сказал Володин в ходе подведения итогов весенней сессии.

На Мальдивы никто не поедет, никто туда не собирается, добавил спикер Госдумы.
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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