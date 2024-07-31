https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html

Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска

Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска - РИА Новости, 31.07.2024

Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:06

2024-07-31T16:06

2024-07-31T17:21

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска. "У политиков отпусков не бывает. Сейчас все считают, а сколько у депутатов отпуска, куда они поедут. В избирательные округа поедут. Тот, кто собирается переизбираться", - сказал Володин в ходе подведения итогов весенней сессии.На Мальдивы никто не поедет, никто туда не собирается, добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф