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В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления - РИА Новости, 31.07.2024
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13:25 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/cheljabinsk-1963168894.html
В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления
В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления - РИА Новости, 31.07.2024
В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления
Незначительные подтопления в связи с поднятием уровня реки Миасс фиксируются в среду в Челябинске, где с 30 июля сброс воды на Шершневском водохранилище,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:25
2024-07-31T13:25
происшествия
миасс
челябинск
сосновский район
александр козлов (глава минприроды)
алексей текслер
прорыв дамбы в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Незначительные подтопления в связи с поднятием уровня реки Миасс фиксируются в среду в Челябинске, где с 30 июля сброс воды на Шершневском водохранилище, основном питьевом источнике города, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщила пресс-служба минэкологии региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что принято решение с 15.00 30 июля увеличить водосброс с Шершневского водохранилища (основой питьевой источник Челябинска) с 90 кубических метров в секунду до 100, чтобы вернуться в нормальный подпорный уровень. В связи с этим определенные сложности возможны в Челябинске, в Сосновском районе вниз по течению реки Миасс, отмечал он. По данным минэкологии, в среду представители областных и муниципальных служб проверили состояние реки Миасс в Челябинске. "Мы внимательно осмотрели, где, на сколько и как поднялся уровень воды, начиная от будущего пешеходного моста на северо-западе и вплоть до "Хитрого мостика" на ЧМЗ (Металлургический район). В некоторых местах есть незначительные подтопления, но в целом ситуация стабильна и находится под контролем", – цитирует пресс-служба слова первого замминистра экологии Игоря Гилева. По данным замминистра губернатора региона Александра Козлова, на реке Миасс везде, где это необходимо, работы ведутся в соответствии с утвержденными регламентами. "В настоящее время с плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду – это не характерно для летнего периода, но в то же время не является критичным. Отмечу, что во время паводка в 2000 году сброс достигал более 200 кубических метров в секунду", - цитирует пресс-служба слова Козлова. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в области остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок, в пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них 7 детей. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. На утро среды, 31 июля, режим ЧС действует в Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском районах, Коркинском и Саткинском муниципальных округах, а также Карабашском и Миасском городских округах.
https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html
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миасс
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происшествия, миасс, челябинск, сосновский район, александр козлов (глава минприроды), алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Миасс, Челябинск, Сосновский район, Александр Козлов (глава Минприроды), Алексей Текслер, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления

Незначительные подтопления фиксируют в Челябинске из-за роста уровня воды в реке

© Фото : Администрация города МиассаРаботы по укреплению дамбы озера Ильмень в Миассе
Работы по укреплению дамбы озера Ильмень в Миассе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Администрация города Миасса
Работы по укреплению дамбы озера Ильмень в Миассе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Незначительные подтопления в связи с поднятием уровня реки Миасс фиксируются в среду в Челябинске, где с 30 июля сброс воды на Шершневском водохранилище, основном питьевом источнике города, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщила пресс-служба минэкологии региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что принято решение с 15.00 30 июля увеличить водосброс с Шершневского водохранилища (основой питьевой источник Челябинска) с 90 кубических метров в секунду до 100, чтобы вернуться в нормальный подпорный уровень. В связи с этим определенные сложности возможны в Челябинске, в Сосновском районе вниз по течению реки Миасс, отмечал он.
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В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления
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По данным минэкологии, в среду представители областных и муниципальных служб проверили состояние реки Миасс в Челябинске. "Мы внимательно осмотрели, где, на сколько и как поднялся уровень воды, начиная от будущего пешеходного моста на северо-западе и вплоть до "Хитрого мостика" на ЧМЗ (Металлургический район). В некоторых местах есть незначительные подтопления, но в целом ситуация стабильна и находится под контролем", – цитирует пресс-служба слова первого замминистра экологии Игоря Гилева.
По данным замминистра губернатора региона Александра Козлова, на реке Миасс везде, где это необходимо, работы ведутся в соответствии с утвержденными регламентами. "В настоящее время с плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду – это не характерно для летнего периода, но в то же время не является критичным. Отмечу, что во время паводка в 2000 году сброс достигал более 200 кубических метров в секунду", - цитирует пресс-служба слова Козлова.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в области остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок, в пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них 7 детей.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
На утро среды, 31 июля, режим ЧС действует в Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском районах, Коркинском и Саткинском муниципальных округах, а также Карабашском и Миасском городских округах.
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ПроисшествияМиассЧелябинскСосновский районАлександр Козлов (глава Минприроды)Алексей ТекслерПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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