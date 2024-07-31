https://ria.ru/20240731/cheljabinsk-1963168894.html

В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления

В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления - РИА Новости, 31.07.2024

В Челябинске зафиксировали незначительные подтопления

Незначительные подтопления в связи с поднятием уровня реки Миасс фиксируются в среду в Челябинске, где с 30 июля сброс воды на Шершневском водохранилище,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:25

2024-07-31T13:25

2024-07-31T13:25

происшествия

миасс

челябинск

сосновский район

александр козлов (глава минприроды)

алексей текслер

прорыв дамбы в челябинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962711935_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_608c6812ed57ca0107609b8a67709c71.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Незначительные подтопления в связи с поднятием уровня реки Миасс фиксируются в среду в Челябинске, где с 30 июля сброс воды на Шершневском водохранилище, основном питьевом источнике города, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщила пресс-служба минэкологии региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что принято решение с 15.00 30 июля увеличить водосброс с Шершневского водохранилища (основой питьевой источник Челябинска) с 90 кубических метров в секунду до 100, чтобы вернуться в нормальный подпорный уровень. В связи с этим определенные сложности возможны в Челябинске, в Сосновском районе вниз по течению реки Миасс, отмечал он. По данным минэкологии, в среду представители областных и муниципальных служб проверили состояние реки Миасс в Челябинске. "Мы внимательно осмотрели, где, на сколько и как поднялся уровень воды, начиная от будущего пешеходного моста на северо-западе и вплоть до "Хитрого мостика" на ЧМЗ (Металлургический район). В некоторых местах есть незначительные подтопления, но в целом ситуация стабильна и находится под контролем", – цитирует пресс-служба слова первого замминистра экологии Игоря Гилева. По данным замминистра губернатора региона Александра Козлова, на реке Миасс везде, где это необходимо, работы ведутся в соответствии с утвержденными регламентами. "В настоящее время с плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду – это не характерно для летнего периода, но в то же время не является критичным. Отмечу, что во время паводка в 2000 году сброс достигал более 200 кубических метров в секунду", - цитирует пресс-служба слова Козлова. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в области остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок, в пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них 7 детей. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. На утро среды, 31 июля, режим ЧС действует в Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском районах, Коркинском и Саткинском муниципальных округах, а также Карабашском и Миасском городских округах.

https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html

https://ria.ru/20240728/sbros-1962462343.html

миасс

челябинск

сосновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, миасс, челябинск, сосновский район, александр козлов (глава минприроды), алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области