Рейтинг@Mail.ru
Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/britaniya-1963252166.html
Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей
Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей - РИА Новости, 31.07.2024
Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей
Британские правоохранители опасаются новых беспорядков в ближайшие дни после совершенного в понедельник в английском городе Саутпорт нападения с ножом на детей, РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:40
2024-07-31T17:40
в мире
мерсисайд
уэльс
тейлор свифт (певица)
лига английской обороны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_0:248:3872:2426_1920x0_80_0_0_ec7edaacc2a652bc873131217a5b2b68.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Британские правоохранители опасаются новых беспорядков в ближайшие дни после совершенного в понедельник в английском городе Саутпорт нападения с ножом на детей, заявила шеф-констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди. Трансляцию вел телеканал Sky News."Да, имеются данные о других событиях, которые могут пройти сегодня вечером, а также на выходных. Мы к этому готовимся", - сказала она журналистам. Начальник полиции при этом отметила, что планов задействовать военных нет, выразив уверенность, что у правоохранителей достаточно собственных ресурсов. По ее словам, ряд участников вчерашних беспорядков были задержаны, однако расследование продолжается для установления личности как можно большего числа правонарушителей. Комментируя их мотивацию, она добавила, что действия протестующих были продиктованы хулиганскими и бандитскими побуждениями. Шеф-констебль заявила, что в ходе беспорядков 54 полицейских получили ранения. Ряд правоохранителей получили серьезные травмы, включая переломы, порезы и сотрясение. Она отметила, что расследование нападения с ножом на детей продвигается, пострадавшие дети продолжают проходить лечение и еще не были выписаны из больницы. Накануне рядом с мечетью в Саутпорте прошли беспорядки, предположительно устроенные сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Зачинщики кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. До этого в интернете распространился слух, что задержанный подозреваемый в смертельном нападении является просителем убежища. По данным телеканала Sky News, предполагаемый преступник на самом деле родился в Уэльсе. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Сообщалось, что нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли, восемь детей и двое взрослых получили ранения.
https://ria.ru/20240730/deti-1962940804.html
https://ria.ru/20240719/sud-1960749721.html
https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961187191.html
мерсисайд
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_154:0:3719:2674_1920x0_80_0_0_79b93fb7fedacb1bf9e84c07a808a247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мерсисайд, уэльс, тейлор свифт (певица), лига английской обороны
В мире, Мерсисайд, Уэльс, Тейлор Свифт (певица), Лига английской обороны
Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей

Полиция Британии опасается новых беспорядков после нападения с ножом на детей

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Британии
Сотрудники полиции Британии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Британские правоохранители опасаются новых беспорядков в ближайшие дни после совершенного в понедельник в английском городе Саутпорт нападения с ножом на детей, заявила шеф-констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди. Трансляцию вел телеканал Sky News.
"Да, имеются данные о других событиях, которые могут пройти сегодня вечером, а также на выходных. Мы к этому готовимся", - сказала она журналистам.
Полицейские возле больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Англии выросло число детей, погибших при нападении подростка с ножом
30 июля, 15:05
Начальник полиции при этом отметила, что планов задействовать военных нет, выразив уверенность, что у правоохранителей достаточно собственных ресурсов.
По ее словам, ряд участников вчерашних беспорядков были задержаны, однако расследование продолжается для установления личности как можно большего числа правонарушителей. Комментируя их мотивацию, она добавила, что действия протестующих были продиктованы хулиганскими и бандитскими побуждениями.
Шеф-констебль заявила, что в ходе беспорядков 54 полицейских получили ранения. Ряд правоохранителей получили серьезные травмы, включая переломы, порезы и сотрясение.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
19 июля, 15:22
Она отметила, что расследование нападения с ножом на детей продвигается, пострадавшие дети продолжают проходить лечение и еще не были выписаны из больницы.
Накануне рядом с мечетью в Саутпорте прошли беспорядки, предположительно устроенные сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Зачинщики кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. До этого в интернете распространился слух, что задержанный подозреваемый в смертельном нападении является просителем убежища. По данным телеканала Sky News, предполагаемый преступник на самом деле родился в Уэльсе.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Сообщалось, что нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли, восемь детей и двое взрослых получили ранения.
Беспорядки, вызванные протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Более 50 граждан Бангладеш приговорили к заключению в ОАЭ за беспорядки
22 июля, 12:37
 
В миреМерсисайдУэльсТейлор Свифт (певица)Лига английской обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала