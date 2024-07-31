https://ria.ru/20240731/britaniya-1963252166.html

Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей

Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей - РИА Новости, 31.07.2024

Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей

Британские правоохранители опасаются новых беспорядков в ближайшие дни после совершенного в понедельник в английском городе Саутпорт нападения с ножом на детей, РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:40

2024-07-31T17:40

2024-07-31T17:40

в мире

мерсисайд

уэльс

тейлор свифт (певица)

лига английской обороны

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Британские правоохранители опасаются новых беспорядков в ближайшие дни после совершенного в понедельник в английском городе Саутпорт нападения с ножом на детей, заявила шеф-констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди. Трансляцию вел телеканал Sky News."Да, имеются данные о других событиях, которые могут пройти сегодня вечером, а также на выходных. Мы к этому готовимся", - сказала она журналистам. Начальник полиции при этом отметила, что планов задействовать военных нет, выразив уверенность, что у правоохранителей достаточно собственных ресурсов. По ее словам, ряд участников вчерашних беспорядков были задержаны, однако расследование продолжается для установления личности как можно большего числа правонарушителей. Комментируя их мотивацию, она добавила, что действия протестующих были продиктованы хулиганскими и бандитскими побуждениями. Шеф-констебль заявила, что в ходе беспорядков 54 полицейских получили ранения. Ряд правоохранителей получили серьезные травмы, включая переломы, порезы и сотрясение. Она отметила, что расследование нападения с ножом на детей продвигается, пострадавшие дети продолжают проходить лечение и еще не были выписаны из больницы. Накануне рядом с мечетью в Саутпорте прошли беспорядки, предположительно устроенные сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Зачинщики кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. До этого в интернете распространился слух, что задержанный подозреваемый в смертельном нападении является просителем убежища. По данным телеканала Sky News, предполагаемый преступник на самом деле родился в Уэльсе. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Сообщалось, что нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли, восемь детей и двое взрослых получили ранения.

https://ria.ru/20240730/deti-1962940804.html

https://ria.ru/20240719/sud-1960749721.html

https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961187191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мерсисайд, уэльс, тейлор свифт (певица), лига английской обороны