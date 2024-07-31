https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

Украинским беженцам в Польше грозит потеря крова, пишут СМИ

Украинским беженцам в Польше грозит потеря крова, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024

Украинским беженцам в Польше грозит потеря крова, пишут СМИ

После ликвидации программы поддержки украинских беженцев в Польше многие граждане этой страны оказались под угрозой остаться без крова, передаёт информационное... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:54

2024-07-31T16:54

2024-07-31T16:56

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. После ликвидации программы поддержки украинских беженцев в Польше многие граждане этой страны оказались под угрозой остаться без крова, передаёт информационное агентство IAR. Общественные организации бьют тревогу по поводу последствий ликвидации программы. Ранее владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов). "Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Всё больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", - отмечает IAR. Неправительственные организации предупреждают, что отмена программы "40+" без адекватной поддержки людей с ограниченными возможностями, людей с психическими расстройствами и других сообществ может привести к ухудшению условий жизни этих беженцев, положение которых было и так тяжелым. Отсутствие жилищных программ увеличивает риск бездомности среди этой группы и снижает шансы на интеграцию в польское общество.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html

польша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина