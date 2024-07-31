Украинским беженцам в Польше грозит потеря крова, пишут СМИ
IAR: многие польские беженцы с Украины оказались под угрозой остаться без крова
© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. После ликвидации программы поддержки украинских беженцев в Польше многие граждане этой страны оказались под угрозой остаться без крова, передаёт информационное агентство IAR.
Общественные организации бьют тревогу по поводу последствий ликвидации программы. Ранее владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
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"Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Всё больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", - отмечает IAR.
Неправительственные организации предупреждают, что отмена программы "40+" без адекватной поддержки людей с ограниченными возможностями, людей с психическими расстройствами и других сообществ может привести к ухудшению условий жизни этих беженцев, положение которых было и так тяжелым. Отсутствие жилищных программ увеличивает риск бездомности среди этой группы и снижает шансы на интеграцию в польское общество.
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