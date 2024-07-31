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В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек

В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек - РИА Новости, 31.07.2024

В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек

Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:45

2024-07-31T21:45

2024-07-31T22:03

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб."Задержаны 1062 человека... у нас 77 раненых офицеров", - заявил генпрокурор, его слова приводит телеканал VTV.Ранее сообщилось о 48 пострадавших, одном погибшем военном и 749 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html

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Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024