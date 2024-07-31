В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек
Генпрокурор Венесуэлы: е во время беспорядков пострадали 77 силовиков
© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"Задержаны 1062 человека... у нас 77 раненых офицеров", - заявил генпрокурор, его слова приводит телеканал VTV.
Ранее сообщилось о 48 пострадавших, одном погибшем военном и 749 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.