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В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек - РИА Новости, 31.07.2024
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21:45 31.07.2024 (обновлено: 22:03 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/bespryadki-1963308332.html
В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек
В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек - РИА Новости, 31.07.2024
В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:45
2024-07-31T22:03
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб."Задержаны 1062 человека... у нас 77 раненых офицеров", - заявил генпрокурор, его слова приводит телеканал VTV.Ранее сообщилось о 48 пострадавших, одном погибшем военном и 749 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Венесуэле за участие в беспорядках задержали более тысячи человек

Генпрокурор Венесуэлы: е во время беспорядков пострадали 77 силовиков

© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек задержаны в результате беспорядков в Венесуэле, 77 силовиков пострадали, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"Задержаны 1062 человека... у нас 77 раненых офицеров", - заявил генпрокурор, его слова приводит телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле
Вчера, 03:37
Ранее сообщилось о 48 пострадавших, одном погибшем военном и 749 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле
Вчера, 11:15
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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