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Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2024
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11:47 31.07.2024 (обновлено: 12:43 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/bespilotniki-1963136002.html
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области
Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:47
2024-07-31T12:43
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи населенных пунктах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал… В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Также повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично в Репяховке и Илек-Пеньковке", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате сброса четырех взрывных устройств с двух дронов пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден фасад в одном частном доме. "Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области

Гладков: восемь украинских беспилотников атаковали два белгородских села

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 31 июля 2024
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 31 июля 2024
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи населенных пунктах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал… В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Также повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично в Репяховке и Илек-Пеньковке", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате сброса четырех взрывных устройств с двух дронов пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден фасад в одном частном доме.
"Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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