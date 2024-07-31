https://ria.ru/20240731/bespilotniki-1963136002.html
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области
Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:47
2024-07-31T11:47
2024-07-31T12:43
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963156520_0:78:644:440_1920x0_80_0_0_d60e1ce6532d4bf290a3e6cb9554443f.jpg
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи населенных пунктах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал… В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Также повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично в Репяховке и Илек-Пеньковке", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате сброса четырех взрывных устройств с двух дронов пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден фасад в одном частном доме. "Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963156520_0:18:644:500_1920x0_80_0_0_3bd439d2fbe334bca0b14baced9baee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области
Гладков: восемь украинских беспилотников атаковали два белгородских села
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости.
Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи населенных пунктах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
"Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал… В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Также повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично в Репяховке и Илек-Пеньковке", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате сброса четырех взрывных устройств с двух дронов пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден фасад в одном частном доме.
"Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.