https://ria.ru/20240731/bespilotniki-1963136002.html

Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2024

Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области

Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:47

2024-07-31T11:47

2024-07-31T12:43

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Восемь беспилотников ВСУ атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключено в семи населенных пунктах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал… В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Также повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично в Репяховке и Илек-Пеньковке", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате сброса четырех взрывных устройств с двух дронов пробита кровля, выбиты окна, а также поврежден фасад в одном частном доме. "Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины